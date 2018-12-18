Ligação registra reclamação de cliente em posto de Cariacica

Em uma das ligações interceptadas pelos grampos telefônicos da Operação Lídima, sobre adulteração de combustíveis e sonegação fiscal, um cliente reclama com o gerente do posto Rocha, em Cariacica, um dos alvos da ação , que após o abastecimento no local o veículo parou de funcionar.

O posto em questão é suspeito de envolvimento no esquema de venda de nafta, subproduto do petróleo que causa estrago no motor do carro, no lugar de gasolina. O áudio da conversa (leia a transcrição abaixo) foi obtido com exclusividade pela TV Gazeta.

Segundo o consumidor, que não foi identificado, depois de abastecer o tanque do carro com dez litros de gasolina, o veículo parou. E, para conseguir retirar o carro do local, ele precisou chamar um guincho.

O consumidor ainda relatou que levou o veículo para um mecânico de sua confiança e que apenas depois que tirou toda a gasolina do tanque e colocou um combustível aditivado foi que o carro voltou a funcionar.

Na conversa, o gerente do posto rebate que por dia o local vende mais de 5 mil litros de gasolina e só o carro desse cliente deu problema, que isso não tinha lógica, e que o cliente poderia fazer análise a vontade.

Em outro trecho da conversa, o cliente reclama que o combustível tinha uma cor branca. Como resposta, o gerente diz que isso poderia ter acontecido caso os frentistas tenham colocado álcool no lugar de gasolina.

Nessa hora, o cliente interrompe e diz que se o frentista colocou álcool no lugar de gasolina, piorou, porque aí deveria mandar até o funcionário embora.

PROCESSO

O auxiliar de prótese dentária Eudmar Martins Campos, 47 anos, foi processado por um posto da Rede Atlântica, na Serra. Após o carro parar de funcionar, devido à gasolina adulterada, escreveu no vidro traseiro do veículo o que havia acontecido. O dono do posto de decidiu entrar na Justiça pedindo indenização por danos morais e financeiros, o processo ainda será julgado.

NA ÍNTEGRA

Ligação entre um cliente não identificado e o gerente do posto Rocha, em Cariacica. O consumidor reclama que abasteceu seu carro com gasolina batizada.

DIÁLOGO:

Cliente: Oi, bom dia, Gerente do posto?

Gerente do posto: Isso.

Cliente: Ô Gerente do posto, você é o gerente do posto Rocha não é?

Gerente do posto: Isso.

Cliente: Ô Gerente do posto, ... eu tive aí ontem te procurei, mas você não estava. Cara eu queria ver o quê que a gente resolve com a gasolina que eu coloquei aí domingo.

Gerente do posto: Domingo?

Cliente: Domingo, eu tive aí e coloquei a gasolina no domingo.

Gerente do posto: Anham...

Cliente: E rapaz, essa gasolina sua tava batizada eu tive que rebocar meu carro.

Gerente do posto: rapaz, acontece que a fiscalização veio aqui cara e não deu alteração no combustível não.

Cliente: Não, não tem problema, eu tirei o combustível todinho eu mesmo vou levar para análise.

Gerente do posto: Não, pode levar cara porque...

Cliente: Eu queria....

Gerente do posto: O quê que acontece...

Cliente: Eu queria levar a gasolina aí entregar a vocês e vocês devolverem meu dinheiro.

Gerente do posto: Não, não vou porque

Cliente: Se der problema...

Gerente do posto: Não pode levar

Cliente: Olha só!

Gerente do posto: Não, meu amigo, sabe porque, a gente trabalha.

Cliente: Olha só, calma. Só um instantinho aí Gerente, calma um instantinho.

Gerente do posto: Ham...

Cliente: Eu saí, o carro morreu aí no próprio posto. Eu saí da bomba o carro morreu.

Gerente do posto: Anham.

Cliente: Eu achei que era algum problema, o rapaz deu uma força.

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Eu desci com o carro chegou na frente ele engasgou e morreu e não pegou mais.

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Eu tive que pagar reboque até em casa, em Balneário de Carapebus (na Serra).

Gerente do posto: Anham...

Cliente: E chegou lá eu botei na mão do mecânico. O mecânico chegou e falou: "pode tirar sua gasolina que a gasolina é batizada!"

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Eu tirei a gasolina todinha. Ele mesmo colocou gasolina aditivada lá e o carro funcionou.

Gerente do posto: Anham, mas o que acontece amigo, a gente vende mais de 5 mil litros por dia. Só seu carro deu problema. Aí o quê que acontece é a gasolina?

Cliente: Não tem problema. Se a gasolina deu problema, ele tirou a gasolina e colocou uma gasolina nova e o carro funcionou?

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Vai ser o que?

Gerente do posto: Não, mas leva para análise lá se for a gasolina eu te pago entendeu, mas...

Cliente: Não. Se eu tiver que levar para análise, eu tô querendo fazer um acordo contigo.

Gerente do posto: Não pô.

Cliente: Se eu levar ela pra análise e ela der problema de adulteração, aí eu vou querer indenização entendeu? Aí eu vou "arrebentar" vocês.

Gerente do posto: Não, não, pode levar... pode levar a vontade.

Cliente: Entendeu, porque eu tive que tirar bico para limpeza, tive que fazer tudo isso cara.

Gerente do posto: Não, eu te entendo, mas pode ter certeza que a gasolina não é não

Cliente: Inclusive até a cor da gasolina sua ta branca.

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Até a cor!

Gerente do posto: Pode levar lá a vontade. A não ser que eles colocaram errado e colocaram álcool, porque a gasolina você pode ter certeza que não...

Cliente: Não. Aí se ele colocou álcool piorou ainda porque aí tem que mandar até o funcionário embora.

Gerente do posto: Entendeu, então pode ter... (pequeno trecho inaudível)

Cliente: Mas não é álcool não, é gasolina mesmo que tá e o mecânico que eu levei, mecânico de minha confiança, amigo meu chegou e falou: "é gasolina que foi colocada no posto".

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Inclusive eu sei que vocês tem histórico de problema com gasolina adulterada. Isso aí eu sei que tem histórico.

Gerente do posto: Não sei, eu sei, não, mas é porque o gerente que tava aqui até foi mandado embora por causa desse negócio aí entendeu? Então não...

Cliente: Não, mas beleza Gerente, eu vou levar. Eu tô com a gasolina aqui.

Gerente do posto: Não, pode.

Cliente: Eu tirei ela todinha.

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Eu vou levar para análise. Se ela der algum problema, aí cara.

Gerente do posto: O seu tanque estava cheio, você completou o quê?

Cliente: Não, o meu... eu nem completei porque eu falei com ela, por causa de preço de gasolina, graças a Deus eu coloquei foi 10 litros de gasolina só.

Gerente do posto: Então?

Cliente: Eu cheguei e falei: "vamos procurar um posto pra poder a gente ver um preço melhor".

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Aí quando eu saí já não funcionou o negócio

Gerente do posto: Não, entendeu, mas não pode levar a vontade porque, o quê que acontece, você deve ter abastecido em outro posto. Aí colocou a nossa aqui e deu problema no seu carro e...porque a nossa?

Cliente: Não, não foi não Gerente. Ô eu peguei o carro num dia. No dia que eu peguei o carro eu coloquei R$ 20 de gasolina eu rodei o tempo todinho.

Gerente do posto: Anham...

Cliente: Depois quando eu fui daqui pra Serra aí eu passei no posto de vocês e coloquei essa gasolina pra eu poder chegar na Serra.

Gerente do posto: Não, então, mas...

Cliente: Então, não é questão dessa mistura não.

Gerente do posto: Pode levar então na análise lá. Pode fazer análise a vontade, entendeu?

Cliente: E inclusive, eu quero perguntar a você o seguinte, porque acabou nós na pressa, nós não pegamos nota com vocês.

Gerente do posto: Aham. Não, eu te dou a nota.

Cliente: Abasteci, e eu quero ver o seguinte...

Gerente do posto: Você pegou o cupom pelo menos?

Cliente: Oi? Não, nós saímos o rapaz não eu nada, nós viemos embora porque nós estávamos até com um pouco de pressa, aí na hora deu problema piorou ainda que nós nem pensamos em pegar nada não tem?

Gerente do posto: Anham.

Cliente: Porque nós não sabia (sic) nem que era o problema na gasolina.

Gerente do posto: Entendeu.

Cliente: Aí eu quero saber o seguinte, se der problema com isso aí eu tenho horário que eu tive aí, eu vou querer câmera, que vocês tem câmera aí filmando não tem?

Gerente do posto: Tem.

Cliente: Aí eu vou querer ver que prova que meu carro teve aí que foi abastecido, tá?

Gerente do posto: Entendeu. Não, mas pode ficar a vontade porque não tem lógica você vender mais de 5 mil litros e só um carro dá problema e você falar que é a gasolina.

Cliente: É, mas aí eu...

Gerente do posto: Não tem lógica um trem desse, como que vai vender mais de 5 mil litros...

Cliente: É.

Gerente do posto: ... mais de 100 carros... vai dá problema só no seu. Você ganhou na loteria hein?

Cliente: É, tem aquela coisa né, de repente o cara tá com o tanque cheio botou um pouco de gasolina adulterada e não dá defeito mesmo.

Gerente do posto: Não... tá, isso algum pode ter acontecido e os outros? Não tem lógica cara.

Cliente: Então, tem lógica porque aconteceu com meu carro né Gerente.

Gerente do posto: É...

Cliente: E eu tive, eu levei no mecânico que ele olhou a gasolina ele falou: "oh a gasolina sua tá adulterada".

Gerente do posto: Entendeu. Não, mas pode levar, pode levar pra...

Cliente: Beleza.

Gerente do posto: ...para análise.

Cliente: Eu vou levar mesmo, eu vou levar e qualquer coisa eu te procuro aí. Beleza?

Gerente do posto: Beleza então, falô.