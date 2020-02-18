Líder da greve de 2018 pede que caminhoneiros não trabalhem nesta quarta

Greve dos caminhoneiros em 2018: imagem mostra caminhões parados em Viana Crédito: Arquivo/ Secundo Rezende -Zoom Filmes

O líder caminhoneiro Wallace Landim, o Chorão, está divulgando vídeo pedindo que a categoria não trabalhe nesta quarta-feira (19).

O movimento é convocado em defesa da tabela do frete, que teve seu julgamento no Supremo Tribunal Federal adiado pela segunda vez a pedido do governo.

Chorão foi um dos mobilizadores das paralisações de maio de 2018. No ano passado, vinha se colocando contra os atos convocados por outros caminhoneiros e defendendo a negociação com o governo.

"Quero pedir para a categoria toda se conscientizar de que agora precisamos estar unidos. Não aceitamos retrocesso. Não carregue seu caminhão amanhã a partir das 6h, fique em casa, vamos fazer manutenção", disse ele em vídeo.

Ao convocar o movimento, Chorão destacou que os caminhoneiros não devem fechar estradas nesta quarta.

A Abrava, associação presidida por Chorão, deverá participar do julgamento como Amicus curiae (amigo da causa), conforme divulgado por ele nos últimos dias.