Leilão terá veículos a partir de R$ 2 mil no ES

Seger vai leiloar carros com lotes que vão de R$ 2 mil a R$ 22,5 mil Crédito: Divulgação / Seger

No próximo dia 23 de fevereiro, um leilão da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai oferecer veículos, peças e materiais automotivos. Ao todo, serão ofertados pela secretaria 170 lotes, sendo 96 de carros, 16 de sucatas de veículos e 58 de bens inservíveis como computadores, geladeiras, cadeiras, bebedouros, armários de aço e outros. O leilão está marcado para as 9 horas, no auditório do Edifício Fábio Ruschi, no Centro de Vitória.

Os preços iniciais dos veículos leiloados vão de R$ 2 mil a R$ 22,5 mil. Entre os modelos de automóveis estão Ford Fiesta, Fiat Uno, Chevrolet Corsa, Ford Ecosport, Fiat Doblò, Volkswagen Parati, Ford Transit e Fiat Ducato. O lote de veículo com menor lance inicial é o de nº 108, composto por um Fiat Brava, já o com maior preço inicial é o de nº 133, uma caminhonete Ford Ranger.

“A promoção de leilões faz parte da política de gestão de patrimônio do Estado e visa a desocupar áreas dos órgãos, bem como dar finalidade aos bens que não têm mais utilidade à Administração. Além disso, o montante arrecadado retorna aos cofres públicos, para ser utilizado em ações e projetos voltados à população”, explica a secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Podem participar do leilão pessoas jurídicas e físicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da Comissão de Leilão. Os lances são realizados de forma presencial (na data do evento) ou online. O cadastro dos lances virtuais já está liberado.

disponível no site. Os bens móveis e veículos podem ser visitados e examinados entre os dias 18 e 22 de fevereiro, das 9h às 15h, nos locais onde se encontram. A lista com os endereços está

Serviço

Leilão de veículos, sucatas e bens inservíveis

Data: 23 de fevereiro (sábado)

Horário: 9 horas