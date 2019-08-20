Lei que adia saída de servidor prestes a se aposentar é sancionada

A partir de hoje, se houver interesse da chefia e do próprio servidor, ele poderá continuar trabalhando até que o processo seja concluído. "Para o governo é bom porque o servidor que entra com o pedido de aposentadoria não pode ser substituído até o fim dos trâmites e isso pode levar tempo", explicou o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann.

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos), Rodrigo da Rocha Rodrigues, acredita que com a medida o servidor terá, realmente, a liberdade de escolher se continua na ativa ou se já se afasta no início do processo. "Todavia, há necessidade de uma remuneração extraordinária, uma vez que o servidor estando apto a se afastar a sua permanência sem esse valor adicional configura enriquecimento sem causa do Estado - o que é vedado pela legislação", avaliou.