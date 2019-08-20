Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Lei que adia saída de servidor prestes a se aposentar é sancionada
Aposentadoria

Lei que adia saída de servidor prestes a se aposentar é sancionada

Hoje o funcionário público que entra com o pedido de aposentadoria é afastado imediatamente

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 08:20

Thalles Contão

Thalles Contão

Publicado em 

20 ago 2019 às 08:20
Processo para aposentadoria dos servidores passa pelo IPAJM e Tribunal de Contas Crédito: Divulgação/IPAJM
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a Lei Complementar nº 917 que permite que os servidores que estão prestes a se aposentar continuem trabalhando. A mudança já passa a valer para o servidor que entrar hoje com o pedido de aposentadoria.
> Contribuição de servidores estaduais vai passar para 14%
Até agora funcionava da seguinte forma: ao completar os requisitos para a aposentadoria e entrar com o processo o servidor era obrigado a se afastar do serviço público e, enquanto o processo tramitava - o que pode demorar de 3 meses a 1 ano, tendo em vista que o processo começa no órgão de origem do servidor, passa pelo IPAJM e termina no Tribunal de Contas . Durante esse período o servidor continua recebendo normalmente como trabalhador ativo.
Lei que adia saída de servidor prestes a se aposentar é sancionada
A partir de hoje, se houver interesse da chefia e do próprio servidor, ele poderá continuar trabalhando até que o processo seja concluído. "Para o governo é bom porque o servidor que entra com o pedido de aposentadoria não pode ser substituído até o fim dos trâmites e isso pode levar tempo", explicou o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann.
> 2,5 mil aposentados e pensionistas do ES têm benefício suspenso
Uma das justificativas que foi apresentada pelo governo estadual para a mudança é que a reforma da Previdência, que atualmente está no Senado, tem levado a um "elevado número de requerimentos de aposentadoria, embora, em muitos deles, o próprio segurado não deseja afastar-se imediatamente de suas atividades laborais", apresentou em texto enviado à Assembleia Legislativa antes da aprovação da lei. 
> Fora da reforma da Previdência, rombo do ES será de R$ 37 bi até 2030
De acordo com o secretário, a mudança vale para os servidores de todos os poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Hoffmann ainda disse que não é possível estimar quantas pessoas poderão ser impactadas pelas mudanças porque diariamente são feitos vários pedidos de aposentadoria.
> ES tem 3,1 mil servidores prestes a se aposentar 
O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos), Rodrigo da Rocha Rodrigues, acredita que com a medida o servidor terá, realmente, a liberdade de escolher se continua na ativa ou se já se afasta no início do processo. "Todavia, há necessidade de uma remuneração extraordinária, uma vez que o servidor estando apto a se afastar a sua permanência sem esse valor adicional configura enriquecimento sem causa do Estado - o que é vedado pela legislação", avaliou.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados