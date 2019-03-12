Justiça libera R$ 120 milhões para pagar a aposentados no Espírito Santo

Pagamento será feito a partir de abril para os aposentados que tiveram ações julgadas pela Justiça Crédito: Arquivo

A Justiça Federal vai liberar, a partir de abril, mais de R$ 120 milhões para o pagamento de aposentados no Espírito Santo que ganharam ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Regional da Segunda Região (TRF2) – com jurisdição no Rio de Janeiro e no Espírito Santo –, o valor corresponde a aproximadamente 30% dos R$ 422.333.705,00 disponíveis para o pagamento de precatórios previdenciários nos dois Estados.

“As ações que geram precatórios previdenciários, geralmente, dizem respeito à revisão do benefício e ao restabelecimento do pagamento. Se, por exemplo, uma pessoa ganha R$ 1.000 de aposentadoria, mas a Justiça reconhece que essa pessoa deveria receber R$ 1.500, a diferença, se for um valor alto, vai ser pago por meio de um precatório”, explicou a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-ES, Valeria Gaurink Dias Fundão.

De acordo com a Justiça Federal, o valor vai ser pago para as pessoas que ganharam causas em que o valor supera os 60 salários mínimos em 2018 – R$ 57.240.

O salário mínimo usado como base é o de 2018 porque só vai receber quem teve a requisição dos precatórios emitida até 30 de junho de 2018, segundo informou a Justiça Federal por meio de nota. Já os processos anteriores a 2018 terão como patamar o salário de R$ 937 – fazendo com que os 60 salários mínimos equivalham a R$ 56.222.

O advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos, destacou que só pode receber algum dinheiro quem já teve o processo transitado em julgado.

“Só pode receber a pessoa cujo processo não cabe mais nenhum recurso e o juiz já mandou a ordem de pagamento para o tribunal”, comentou. “O juiz cria uma ordem de pagamento, manda para o tribunal, e o tribunal faz a disponibilização do pagamento que, geralmente, sai no ano seguinte”, completa o advogado.

A Justiça Federal informou que não há como saber quantos são os beneficiários do Espírito Santo, uma vez que o sistema não oferece ferramentas para compilar os dados. O INSS também informou não dispor de tal informação.

O pagamento será feito por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Para saber se tem direito a algum valor, cada pessoa precisa consultar o menu de precatórios e de requisições de pequeno valor, no site do Tribunal Regional Federal da Segunda Região – www.trf2.jus.br – e digitar o CPF do beneficiário.

Caberá aos TRFs, segundo cronogramas próprios, fazer os depósitos dos valores aos interessados. “A informação do dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque deverá ser buscada na consulta processual do portal do Tribunal Regional Federal responsável. Somente cada interessado pode saber a data exata do pagamento”, informou a Justiça Federal por meio de nota.

Ainda de acordo com a assessoria da Justiça Federal, a ordem de liberação dos alvarás de pagamento obedecem prioridades legais – idosos, pessoas com doenças graves, pagamento de verbas alimentícias etc. Além disso, destacou o órgão, é seguida uma rigorosa ordem cronológica de apresentação dos ofícios requisitórios.

Em todo o Brasil, serão pagos R$ 6,4 bilhões em precatórios previdenciários e do Fundo Nacional de Assitência Social. Outros processos não previdenciários somam R$ 17,5 bilhões, totalizando quase R$ 23,9 bilhões em processos precatórios que vão ser pagos.

SAIBA MAIS

O pagamento

Vai ser liberado, a partir de abril, para pessoas que ganharam ações na Justiça contra o INSS.

Só terá acesso ao dinheiro quem ganhou ações com valores superiores a 60 salários mínimos – sendo que o valor do salário varia de acordo com o ano da ação.

Para receber é preciso que o processo esteja transitado em julgado – ou seja, não pode caber recurso da União.

A ordem de pagamentos prioriza idosos, pessoas com doenças graves e o pagamento de verbas alimentícias.

Para consultar

Para descobrir se tem direito a receber algum valor, a pessoa deve acessar a página do TRF2 (trf2.jus.br) e clicar “Precatórios e RPV” (lado esquerdo da página – “Principais serviços”).

Em seguida, deve clicar em “Requisições expedidas a partir de 01/10/2018 (sistema e-Proc)”, clicar em “Consulta Pública de Processos”, digitar o CPF no campo próprio e o código que aparece na tela. Ao final, clicar em “Consultar”.

Herdeiros de ganhadores de ações judiciais que geraram precatórios também têm direito a receber o dinheiro. Nesse caso, a consulta deve ser feita pelo CPF de quem originou a ação.

Os valores

No Estado, vão ser pagos cerca de R$ 120 milhões em processos precatórios previdenciários.

Em todo o Brasil, o valor a ser pago chega a