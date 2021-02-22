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Fim da produção

Justiça do Trabalho mantém liminar que proíbe Ford de demitir

O fechamento de todas as suas fábricas no Brasil foi anunciado em janeiro, após mais de 100 anos no país. Em nota, a Ford citou os impactos provocados pela pandemia da Covid-19
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:41

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:41

Ford anunciou o fim da produção de carros
Ford anunciou o fim da produção de carros no Brasil em janeiro.  Crédito: Dirceu Portugal /Fotoarena/Folhapress
A Justiça do Trabalho confirmou hoje (22) a liminar que proibiu a montadora Ford de demissão coletiva dos trabalhadores da fábrica de Taubaté (SP). A empresa também continua impedida de se desfazer de bens e maquinários até a conclusão das negociações coletivas.
A decisão foi motivada por um recurso da empresa, apresentado após a decisão proferida no dia 5 de fevereiro, que também impediu a dispensa em massa dos empregados. A liminar foi assinada nesta manhã pela desembargadora Maria da Graça Bonança Barbosa, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas.
Na mesma decisão, a desembargadora deferiu parcialmente pedido da montadora para desobrigar a empresa de fornecer em 30 dias um cronograma de negociação coletiva e para garantir que não há mais necessidade da participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) nas negociações entre a Ford e o sindicato da categoria.
Ford anunciou em janeiro o fechamento de todas as suas fábricas no Brasil, após mais de 100 anos montando veículos no país. Em nota à época do anúncio, a empresa citou, entre outros fatores, os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), que “amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas”.

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