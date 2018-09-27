Juros de cartões sobem e levam ao endividamento

Por causa dos juros, cartões de crédito podem acabar virando vilões nas contas Crédito: Site painelpolitico.com

Consumidores que utilizam cartões de crédito com frequência devem ficar atentos às taxas de juros cobradas no mercado. De acordo com o Banco Central (BC), após quatro meses consecutivos de quedas, em agosto as taxas aumentaram novamente e chegaram a 274% ao ano, ante 271,4% registrados em julho. Por conta dos juros elevados, muitas famílias estão enfrentando problemas financeiros e caindo no endividamento.

Contraditoriamente, o aumento é registrado justo num contexto de queda da taxa básica de juros da economia, que está em 6,5% ao ano, referência para o custo do crédito no país.

Além das taxas elevadas, o aumento da oferta de crédito na praça  com várias opções de financiamento e cartões de loja , também estão levando as famílias a perder o controle das contas. Para se ter ideia, segundo informações do Serasa e do SPC, o Espírito Santo soma mais de 683 mil pessoas endividadas, muitas delas por conta do uso indevido do crédito.

A diretora presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, dá algumas dicas essenciais para os consumidores ficarem atentos quanto ao uso do crédito e evitar perder o controle do orçamento. É muito importante que o consumidor leia atentamente o contrato. Nele, devem estar explícitas todas as informações, tais como taxas de juros e seguros que você está adquirindo. Muitas vezes, nesses cartões, estão incluídas várias modalidades de seguro que você provavelmente nunca irá utilizar, mas paga por isso e encarece o serviço, ressalta.

Apenas no Procon Estadual, desde o começo deste ano até 26 de setembro, foram registradas 2.573 queixas relacionadas a cartões de crédito.

Não bastasse a alta dos juros, muitas instituições financeiras e lojas de departamento mascaram informações, induzindo consumidores ao erro em relação ao que foi acordado, e acabam caindo em armadilhas que prejudicam o bolso do cliente.

E cair nas tentações desses cartões é algo mais comum do que se imagina. A vendedora Karoline Cristina Lira Saraiva, 25 anos, passou por essa situação. Ela adquiriu um desses cartões que são oferecidos em lojas de departamento, e tomou um susto na hora de pagar a fatura.

Fiz algumas compras em um estabelecimento, confiei no que me disseram, e quando fui somar de fato quanto tinha dado a conta, tive uma péssima surpresa: os juros eram mais altos do que o esperado. Foi um preço absurdo, relata.

Uma boa dica para não cair nas dívidas é controlar a quantidade de cartões de crédito. Quanto mais cartões, mais taxas de anuidade para o consumidor, o que aumenta  e muito  o valor a ser pago no final. Além disso, uma armadilha bastante recorrente é quando oferecem isenção de taxa nos primeiros meses, mas, na maioria das vezes, o valor dessa taxa é diluído pelas faturas, e o consumidor acaba pagando por aquilo de uma forma ou de outra, comenta Denise Izaíta.

Ciente dessas pegadinhas que podem prejudicar a saúde financeira do consumidor, a estudante de serviços jurídicos Mirelly Reis Berger, 22 anos, procura ficar atenta aos riscos que os cartões podem oferecer. Confesso que usar o cartão parece bastante tentador. Mas sempre que me oferecem fico preocupada, e sei que muitas vezes querem favorecer apenas a eles mesmos e não pensam muito em nós clientes, afirma.

DICAS PARA NÃO SE ENDIVIDAR COM CARTÃO

Desconhecer os seguros contratados

Geralmente, ao se contratar um cartão de crédito, podem estar inclusos seguros que não são obrigatórios e sem ciência do consumidor. Essas taxas são descontadas em parcela única na fatura.

Parcelar a fatura

Uma das maiores ciladas dos cartões de crédito é parcelar a fatura. Quando se parcela, o cliente entra no crédito rotativo, que possui uma das maiores taxas de juros do mercado, induzindo ainda mais ao endividamento.

Postergar o cancelamento de alguma compra

No mercado eletrônico, há a opção de cancelar uma compra, mas o valor pode levar até 40 dias para ser devolvido.

Pagar ou sacar dinheiro com cartão de crédito

A cada operação feita na modalidade crédito, é cobrada uma tarifa. Se o usuário utilizar o cartão para pagar dez contas, por exemplo, as tarifas serão cobradas dez vezes, o que pode representar um gasto relevante.

Solicitar aumento do limite de crédito para compras em lojas

Pedir aumento do limite de crédito logo após o cartão ser recusado tem um custo maior.

Possuir vários cartões de crédito

O consumidor que deseja ter mais de um cartão de loja, supermercado e banco, por exemplo, deve ter ciência de que irá pagar pela anuidade de cada cartão. Além disso, há risco maior de perder o controle sobre os gastos.

Não negociar reduções nas taxas de anuidade

Clientes com conta em bancos há um certo tempo têm a opção de negociar a taxa de anuidade do cartão. Para não perder o cliente, o banco negocia as tarifas.

Pagar por serviços que não usam embutidos no cartão

O consumidor deve verificar se as funcionalidades do cartão são adequadas às necessidades. Muitas vezes, contrata-se serviços que não terão utilidade.

Verificar isenção de taxas

Uma estratégia utilizada por instituições financeiras é não cobrar taxas nos primeiros meses. No entanto, em vários casos, o valor é diluído nos meses seguintes, o que acaba não compensando.

Ficar atento ao verdadeiro saldo da conta