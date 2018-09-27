Juros de cartões sobem e levam ao endividamento

Consumidores que utilizam cartões de crédito com frequência devem ficar atentos às taxas de juros cobradas no mercado. De acordo com o Banco Central (BC), após quatro meses consecutivos de quedas, em agosto as taxas aumentaram novamente e chegaram a 274% ao ano, ante 271,4% registrados em julho. Por conta dos juros elevados, muitas famílias estão enfrentando problemas financeiros e caindo no endividamento.
Contraditoriamente, o aumento é registrado justo num contexto de queda da taxa básica de juros da economia, que está em 6,5% ao ano, referência para o custo do crédito no país.
Além das taxas elevadas, o aumento da oferta de crédito na praça com várias opções de financiamento e cartões de loja , também estão levando as famílias a perder o controle das contas. Para se ter ideia, segundo informações do Serasa e do SPC, o Espírito Santo soma mais de 683 mil pessoas endividadas, muitas delas por conta do uso indevido do crédito.
A diretora presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, dá algumas dicas essenciais para os consumidores ficarem atentos quanto ao uso do crédito e evitar perder o controle do orçamento. É muito importante que o consumidor leia atentamente o contrato. Nele, devem estar explícitas todas as informações, tais como taxas de juros e seguros que você está adquirindo. Muitas vezes, nesses cartões, estão incluídas várias modalidades de seguro que você provavelmente nunca irá utilizar, mas paga por isso e encarece o serviço, ressalta.
Apenas no Procon Estadual, desde o começo deste ano até 26 de setembro, foram registradas 2.573 queixas relacionadas a cartões de crédito.
Não bastasse a alta dos juros, muitas instituições financeiras e lojas de departamento mascaram informações, induzindo consumidores ao erro em relação ao que foi acordado, e acabam caindo em armadilhas que prejudicam o bolso do cliente.
E cair nas tentações desses cartões é algo mais comum do que se imagina. A vendedora Karoline Cristina Lira Saraiva, 25 anos, passou por essa situação. Ela adquiriu um desses cartões que são oferecidos em lojas de departamento, e tomou um susto na hora de pagar a fatura.
Fiz algumas compras em um estabelecimento, confiei no que me disseram, e quando fui somar de fato quanto tinha dado a conta, tive uma péssima surpresa: os juros eram mais altos do que o esperado. Foi um preço absurdo, relata.
Uma boa dica para não cair nas dívidas é controlar a quantidade de cartões de crédito. Quanto mais cartões, mais taxas de anuidade para o consumidor, o que aumenta e muito o valor a ser pago no final. Além disso, uma armadilha bastante recorrente é quando oferecem isenção de taxa nos primeiros meses, mas, na maioria das vezes, o valor dessa taxa é diluído pelas faturas, e o consumidor acaba pagando por aquilo de uma forma ou de outra, comenta Denise Izaíta.
Ciente dessas pegadinhas que podem prejudicar a saúde financeira do consumidor, a estudante de serviços jurídicos Mirelly Reis Berger, 22 anos, procura ficar atenta aos riscos que os cartões podem oferecer. Confesso que usar o cartão parece bastante tentador. Mas sempre que me oferecem fico preocupada, e sei que muitas vezes querem favorecer apenas a eles mesmos e não pensam muito em nós clientes, afirma.
DICAS PARA NÃO SE ENDIVIDAR COM CARTÃO
Desconhecer os seguros contratados
Geralmente, ao se contratar um cartão de crédito, podem estar inclusos seguros que não são obrigatórios e sem ciência do consumidor. Essas taxas são descontadas em parcela única na fatura.
Parcelar a fatura
Uma das maiores ciladas dos cartões de crédito é parcelar a fatura. Quando se parcela, o cliente entra no crédito rotativo, que possui uma das maiores taxas de juros do mercado, induzindo ainda mais ao endividamento.
Postergar o cancelamento de alguma compra
No mercado eletrônico, há a opção de cancelar uma compra, mas o valor pode levar até 40 dias para ser devolvido.
Pagar ou sacar dinheiro com cartão de crédito
A cada operação feita na modalidade crédito, é cobrada uma tarifa. Se o usuário utilizar o cartão para pagar dez contas, por exemplo, as tarifas serão cobradas dez vezes, o que pode representar um gasto relevante.
Solicitar aumento do limite de crédito para compras em lojas
Pedir aumento do limite de crédito logo após o cartão ser recusado tem um custo maior.
Possuir vários cartões de crédito
O consumidor que deseja ter mais de um cartão de loja, supermercado e banco, por exemplo, deve ter ciência de que irá pagar pela anuidade de cada cartão. Além disso, há risco maior de perder o controle sobre os gastos.
Não negociar reduções nas taxas de anuidade
Clientes com conta em bancos há um certo tempo têm a opção de negociar a taxa de anuidade do cartão. Para não perder o cliente, o banco negocia as tarifas.
Pagar por serviços que não usam embutidos no cartão
O consumidor deve verificar se as funcionalidades do cartão são adequadas às necessidades. Muitas vezes, contrata-se serviços que não terão utilidade.
Verificar isenção de taxas
Uma estratégia utilizada por instituições financeiras é não cobrar taxas nos primeiros meses. No entanto, em vários casos, o valor é diluído nos meses seguintes, o que acaba não compensando.
Ficar atento ao verdadeiro saldo da conta
Muitos usuários se confundem ao tirar extrato. Em muitos casos, o valor do limite especial é adicionado e o consumidor pensa que tem aquela quantia disponível em conta, mas, na verdade, estará pagando juros se usar o valor que usou como empréstimo.