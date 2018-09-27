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Atenção

Juros de cartões sobem e levam ao endividamento

Oferta de crédito no mercado esconde armadilhas ao consumidor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 22:36

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 22:36

Por causa dos juros, cartões de crédito podem acabar virando vilões nas contas Crédito: Site painelpolitico.com
Consumidores que utilizam cartões de crédito com frequência devem ficar atentos às taxas de juros cobradas no mercado. De acordo com o Banco Central (BC), após quatro meses consecutivos de quedas, em agosto as taxas aumentaram novamente e chegaram a 274% ao ano, ante 271,4% registrados em julho. Por conta dos juros elevados, muitas famílias estão enfrentando problemas financeiros e caindo no endividamento.
Contraditoriamente, o aumento é registrado justo num contexto de queda da taxa básica de juros da economia, que está em 6,5% ao ano, referência para o custo do crédito no país.
Além das taxas elevadas, o aumento da oferta de crédito na praça  com várias opções de financiamento e cartões de loja , também estão levando as famílias a perder o controle das contas. Para se ter ideia, segundo informações do Serasa e do SPC, o Espírito Santo soma mais de 683 mil pessoas endividadas, muitas delas por conta do uso indevido do crédito.
A diretora presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, dá algumas dicas essenciais para os consumidores ficarem atentos quanto ao uso do crédito e evitar perder o controle do orçamento. É muito importante que o consumidor leia atentamente o contrato. Nele, devem estar explícitas todas as informações, tais como taxas de juros e seguros que você está adquirindo. Muitas vezes, nesses cartões, estão incluídas várias modalidades de seguro que você provavelmente nunca irá utilizar, mas paga por isso e encarece o serviço, ressalta.
Apenas no Procon Estadual, desde o começo deste ano até 26 de setembro, foram registradas 2.573 queixas relacionadas a cartões de crédito.
Não bastasse a alta dos juros, muitas instituições financeiras e lojas de departamento mascaram informações, induzindo consumidores ao erro em relação ao que foi acordado, e acabam caindo em armadilhas que prejudicam o bolso do cliente.
E cair nas tentações desses cartões é algo mais comum do que se imagina. A vendedora Karoline Cristina Lira Saraiva, 25 anos, passou por essa situação. Ela adquiriu um desses cartões que são oferecidos em lojas de departamento, e tomou um susto na hora de pagar a fatura.
Fiz algumas compras em um estabelecimento, confiei no que me disseram, e quando fui somar de fato quanto tinha dado a conta, tive uma péssima surpresa: os juros eram mais altos do que o esperado. Foi um preço absurdo, relata.
Uma boa dica para não cair nas dívidas é controlar a quantidade de cartões de crédito. Quanto mais cartões, mais taxas de anuidade para o consumidor, o que aumenta  e muito  o valor a ser pago no final. Além disso, uma armadilha bastante recorrente é quando oferecem isenção de taxa nos primeiros meses, mas, na maioria das vezes, o valor dessa taxa é diluído pelas faturas, e o consumidor acaba pagando por aquilo de uma forma ou de outra, comenta Denise Izaíta.
Ciente dessas pegadinhas que podem prejudicar a saúde financeira do consumidor, a estudante de serviços jurídicos Mirelly Reis Berger, 22 anos, procura ficar atenta aos riscos que os cartões podem oferecer. Confesso que usar o cartão parece bastante tentador. Mas sempre que me oferecem fico preocupada, e sei que muitas vezes querem favorecer apenas a eles mesmos e não pensam muito em nós clientes, afirma.
DICAS PARA NÃO SE ENDIVIDAR COM CARTÃO
Desconhecer os seguros contratados
Geralmente, ao se contratar um cartão de crédito, podem estar inclusos seguros que não são obrigatórios e sem ciência do consumidor. Essas taxas são descontadas em parcela única na fatura.
Parcelar a fatura
Uma das maiores ciladas dos cartões de crédito é parcelar a fatura. Quando se parcela, o cliente entra no crédito rotativo, que possui uma das maiores taxas de juros do mercado, induzindo ainda mais ao endividamento.
Postergar o cancelamento de alguma compra
No mercado eletrônico, há a opção de cancelar uma compra, mas o valor pode levar até 40 dias para ser devolvido.
Pagar ou sacar dinheiro com cartão de crédito
A cada operação feita na modalidade crédito, é cobrada uma tarifa. Se o usuário utilizar o cartão para pagar dez contas, por exemplo, as tarifas serão cobradas dez vezes, o que pode representar um gasto relevante.
Solicitar aumento do limite de crédito para compras em lojas
Pedir aumento do limite de crédito logo após o cartão ser recusado tem um custo maior.
Possuir vários cartões de crédito
O consumidor que deseja ter mais de um cartão de loja, supermercado e banco, por exemplo, deve ter ciência de que irá pagar pela anuidade de cada cartão. Além disso, há risco maior de perder o controle sobre os gastos.
Não negociar reduções nas taxas de anuidade
Clientes com conta em bancos há um certo tempo têm a opção de negociar a taxa de anuidade do cartão. Para não perder o cliente, o banco negocia as tarifas.
Pagar por serviços que não usam embutidos no cartão
O consumidor deve verificar se as funcionalidades do cartão são adequadas às necessidades. Muitas vezes, contrata-se serviços que não terão utilidade.
Verificar isenção de taxas
Uma estratégia utilizada por instituições financeiras é não cobrar taxas nos primeiros meses. No entanto, em vários casos, o valor é diluído nos meses seguintes, o que acaba não compensando.
Ficar atento ao verdadeiro saldo da conta
Muitos usuários se confundem ao tirar extrato. Em muitos casos, o valor do limite especial é adicionado e o consumidor pensa que tem aquela quantia disponível em conta, mas, na verdade, estará pagando juros se usar o valor que usou como empréstimo.

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