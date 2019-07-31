Selic

Juros ao consumidor deve ter pouco impacto com redução da Selic

Publicado em 31 de julho de 2019 às 22:13 - Atualizado há 6 anos

Taxa Selic Crédito: Reprodução | Internet

A redução de 0,5 ponto percentual da Selic, anunciada nesta quarta-feira (31), deve ter pouco impacto nos juros ao consumidor. Segundo a Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), o custo médio do crédito deve ser de 6,67% ao ano com a taxa básica de juros em 6%. Com a Selic anterior, o custo era de 6,71%

"Este fato ocorre uma vez que existe um deslocamento muito grande entre a taxa Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores. Na média da pessoa física, eles atingem 117,88% ao ano, uma variação de mais de 1.700% entre as duas pontas", diz Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac.

Além disso, no mês passado, o custo do crédito já havia caído mesmo com a manutenção da Selic em 6,5%.

Para a pessoa jurídica, a taxa média de juros com a nova Selic cai de 3,39% para 3,35% ao mês.

