Juíza cita Lula e condena empresa a pagar R$ 1,5 milhão a empregado

Uma multinacional foi condenada em segunda instância a pagar cerca de R$ 1,5 milhão em débitos trabalhistas, como horas extras e adicional de periculosidade, a um engenheiro que trabalhou por oito anos na companhia. A decisão, que tornou definitiva a execução da dívida contra a empresa, ou seja, sem precisar aguardar o julgamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), foi proferida na última quinta-feira (12) pela juíza Germana de Morelo, da 9ª Vara do Trabalho de Vitória.

Para chegar a essa conclusão - que determinou a execução imediata da pena, autorizando inclusive a penhora dos bens da empresa -, a juíza fez uma analogia à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) - que foi usada, inclusive, no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - na qual o Supremo entende que há a possibilidade de execução da pena já a partir da condenação em segunda instância.

Confiro à presente execução caráter definitivo por analogia à decisão do STF que firmou o entendimento, em Habeas Corpus 126292, da possibilidade de execução de sentença penal condenatória por Tribunal de Segundo Grau, de maneira que tal entendimento deve ser estendido à execução trabalhista com a alienação de bens e pagamento dos valores devidos ao credor quando superadas as instâncias primárias, ante a ausência de efeito suspensivo dos recursos aos Tribunais Superiores, sendo evidente que direito à propriedade não se sobrepõe ao da liberdade, justificou Germana de Morelo em seu despacho.

O advogado da ação, José Carlos Rizk Filho, afirmou que a petição, feita no dia 12 de abril, à 9ª Vara do Trabalho de Vitória teve o objetivo de acelerar o processo, que já dura cerca de cinco anos, e trazer para a sociedade a reflexão sobre as decisões em segunda instância. A partir do momento que a Justiça entende que tem que prender uma pessoa em função de uma decisão na segunda instância, acho natural, normal e razoável que seja feita a mesma coisa com as ações trabalhistas e cíveis. Por exemplo, as de cunho financeiro devem ser pagas pelo devedor.

Questionado sobre a possibilidade de lá na frente o STJ reverter a decisão do pagamento de R$ 1,5 milhão ao seu cliente, Rizk afirmou que, caso isso aconteça, o engenheiro terá de devolver os recursos. Mas ele pondera que isso não deve ser impedimento para a execução das penas. O índice de reversão trabalhista em Brasília é muito próximo ao do índice de reversão em matéria penal, que é pequeno. Então, se vai se aplicar para prender as pessoas, que é algo que mexe com a liberdade do indivíduo, tem que se aplicar para outras esferas. E sem contar que o tempo preso a pessoa não tem de volta, mas o dano financeiro sim.

Para ele, por mais que no primeiro momento o entendimento de cumprimento da pena trabalhista já na segunda instância possa assustar algumas empresas, o resultado final não deverá ser muito diferente do que acontece hoje.

Acho que as empresas não têm que temer, haja vista que elas já sofrem em função do baixo índice de reversão em Brasília, de 3% a 4%, ou seja, não acredito que haverá muitos prejuízos. Mas em contrapartida vamos levantar o debate. Por que no processo penal eu prendo e no trabalhista eu não pago?, questiona o advogado. E acrescenta que, caso algum empresário sinta-se injustiçado, ele pode buscar meios para ser indenizado, inclusive pela União, que foi quem tomou a decisão.

O CASO

O advogado da ação, José Carlos Rizk Filho, explica que o engenheiro civil trabalhou por oito anos sem ganhar horas extras devidas e que, durante um período, atuou em área de risco sem receber periculosidade. Ele era incumbido de realizar reparos em gasômetro de armazenamento de monóxido de carbono, principalmente na unidade da empresa no Rio de Janeiro. E foi constatado que essa atividade, com um produto inflamável, colocava sua vida em risco, afirmou.

Segundo ele, a empresa foi condenada a pagar adicional de periculosidade referente ao período de novembro de 2010 e dezembro de 2012, além de aviso-prévio, férias, 13° salário, horas extras e FGTS acrescido de 40%. O salário-base foi utilizado como parâmetro para o cálculo do adicional de periculosidade, tendo este valor reflexo no cálculo das demais indenizações, conforme artigo 193, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Súmula 191 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).