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Juiz federal suspende negócio entre Boeing e Embraer

Acordo entre as empresas criaria uma joint venture avaliada em US$ 4,8 bilhões; ação foi movida por deputados do PT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 22:33

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 22:33

Negócio entre Boeing e Embraer é suspenso Crédito: Pixabay
A Justiça Federal de São Paulo suspendeu qualquer decisão da Embraer que permita a segregação e transferência da parte comercial da empresa para a norte-americana Boeing.
O negócio criaria uma joint venture avaliada em US$ 4,8 bilhões, em que 80% das ações seriam da Boeing e 20% com a Embraer. A decisão foi tomada na quarta-feira (5) mas a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ainda não foi notificada.
A decisão é do juiz Victorio Giuzio Neto, da 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, em uma ação movida pelos deputados federais do PT Paulo Pimenta (RS), Carlos Zarattini (SP), Nelson Pellegrino (BA) e Vicente Cândido (SP) contra a Embraer. No despacho, o juiz menciona a proximidade do recesso do Judiciário, a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro e de sua nova equipe, além da renovação do Congresso como motivos para justificar o deferimento da liminar.
O juiz destaca que haveria a possibilidade de que o Conselho da Embraer efetivasse a segregação no período de transição entre o governo do presidente Michel Temer e o futuro governo Bolsonaro. Segundo ele, o Conselho poderia criar uma situação fática de difícil ou de impossível reversão nesse período. Apesar disso, ele ressalta que não impôs nenhum obstáculo à continuidade das negociações entre as duas empresas.
Por derradeiro, o juízo não deixou de considerar que a presente decisão não provoca uma grave lesão à economia e ordem pública e se contém, exatamente, no objeto da ação popular no sentido de permitir que o cidadão atue de forma efetiva na proteção do patrimônio público que, no caso, é representado pela ação de classe especial de titularidade da União Federal na Embraer sob ameaça de reduzir-lhe a abrangência, limitando-a apenas à uma parte da Embraer a não ser segregada, diz a decisão.
Procuradas, a Boeing decidiu não comentar e a Embraer ainda não se posicionou.

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