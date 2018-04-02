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Agronegócio

Jovens voltam ao campo para revolucionar produção

Filhos de agricultores estudam e desenvolvem novas ferramentas para agregar valor ao cultivo

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 23:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 23:53
O estudante de 21 anos Dério Brioschi Júnior está terminando o sétimo período da faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O que aprende no curso aplica na propriedade da família, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Estado, e agrega valor aos grãos de café arábica cultivados.
Como mostrou a reportagem especial de A GAZETA, publicada ontem, a escassez de mão de obra está afetando o campo. Mas, assim como Dério, outros jovens estão se especializando em ciências ligadas à atividade rural com o objetivo de trabalhar na agropecuária.
O estudante contou que queria cursar engenharia mecânica, mas o curso não era ofertado no município onde mora e, para fazê-lo, teria que se mudar para Vitória. Cursei o ensino médio integrado com o ensino técnico em agroindústria. Lá, um professor me chamou para ajudar em um projeto com o café arábica. Quando comecei a mexer, vi que o que meu pai fazia no campo estava relacionado com o que aprendia e me encantei pela profissão.
Os resultados da faculdade já começaram a surgir. A família ganhou prêmios municipais e um nacional pela qualidade do café produzido na propriedade. Nosso café foi exportado até para a Grécia, disse orgulhoso.
Mas Dério não quer parar na graduação. O cultivo do café é uma tradição que vem do meu tataravô, vindo da Itália. Pretendo continuar estudando, fazer mestrado e doutorado, e permanecer trabalhando com o café, contou.
No planejamento dos filhos de agricultores que saem de casa para estudar está retornar à propriedade trazendo inovação para a produtividade e gestão. No interior de Venda Nova do Imigrante, está localizada a propriedade da família de Josseniche Schineider, 43 anos. O agricultor e torneiro mecânico cuida da propriedade com a ajuda da esposa, da sogra e da filha mais nova, a estudante do 2º ano do ensino médio Jeissiany Regonni Schineider, 16 anos.
A caçula pretende fazer faculdade de Engenharia de Automação e Controle e já está em um projeto de iniciação científica na escola e participa de um projeto de robótica. Quero produzir algo que ajude meu pai na propriedade, comentou Jeissiany.
CURSOS NA AGROPECUÁRIA
IFES
Técnicos
Administração, agricultura, agroindústria, agropecuária, alimentos, aquicultura, biotecnologia, estradas, florestas, meio ambiente, pesca, processamento de pescado, química e zootecnia.
Graduação
Agronomia, cafeicultura, ciência e tecnologia de alimentos, saneamento ambiental e engenharias de aquicultura, de pesca, de produção, sanitária e ambiental.
Pós-graduação
Mestrado profissional: agroecologia e tecnologias sustentáveis. Mestrado: agricultura sustentável, agroecologia, conectividade e tecnologias da informação, educação ambiental e sustentabilidade e gestão ambiental, empresarial e estratégica de negócios.
UFES
Graduação
Medicina veterinária, nutrição, zootecnia, agronomia, ciências biológicas, engenharia de produção, administração, ciências biológicas, química, agronomia, ciências biológicas, tecnologia em manutenção industrial e engenharias de alimentos, industrial madeireira, florestal, química e ambiental.
Mestrado e doutorado
Mestrado: ciência e tecnologia de alimentos, ciências florestais, ciências veterinárias, genética e melhoramentos, produção vegetal, agroquímica, biologia vegetal, biologia animal, biotecnologia, engenharia ambiental, engenharia de desenvolvimento sustentável, gestão e regulação de recursos hídricos em rede, agricultura tropical, biodiversidade tropical e energia. Doutorado: ciências florestais, genética e melhoramentos, produção vegetal, biologia vegetal, biologia animal, biotecnologia e engenharia ambiental.

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