Jovens voltam ao campo para revolucionar produção

O estudante de 21 anos Dério Brioschi Júnior está terminando o sétimo período da faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O que aprende no curso aplica na propriedade da família, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Estado, e agrega valor aos grãos de café arábica cultivados.
Como mostrou a reportagem especial de A GAZETA, publicada ontem, a escassez de mão de obra está afetando o campo. Mas, assim como Dério, outros jovens estão se especializando em ciências ligadas à atividade rural com o objetivo de trabalhar na agropecuária.
O estudante contou que queria cursar engenharia mecânica, mas o curso não era ofertado no município onde mora e, para fazê-lo, teria que se mudar para Vitória. Cursei o ensino médio integrado com o ensino técnico em agroindústria. Lá, um professor me chamou para ajudar em um projeto com o café arábica. Quando comecei a mexer, vi que o que meu pai fazia no campo estava relacionado com o que aprendia e me encantei pela profissão.
Os resultados da faculdade já começaram a surgir. A família ganhou prêmios municipais e um nacional pela qualidade do café produzido na propriedade. Nosso café foi exportado até para a Grécia, disse orgulhoso.
Mas Dério não quer parar na graduação. O cultivo do café é uma tradição que vem do meu tataravô, vindo da Itália. Pretendo continuar estudando, fazer mestrado e doutorado, e permanecer trabalhando com o café, contou.
No planejamento dos filhos de agricultores que saem de casa para estudar está retornar à propriedade trazendo inovação para a produtividade e gestão. No interior de Venda Nova do Imigrante, está localizada a propriedade da família de Josseniche Schineider, 43 anos. O agricultor e torneiro mecânico cuida da propriedade com a ajuda da esposa, da sogra e da filha mais nova, a estudante do 2º ano do ensino médio Jeissiany Regonni Schineider, 16 anos.
A caçula pretende fazer faculdade de Engenharia de Automação e Controle e já está em um projeto de iniciação científica na escola e participa de um projeto de robótica. Quero produzir algo que ajude meu pai na propriedade, comentou Jeissiany.
CURSOS NA AGROPECUÁRIA
IFES
Técnicos
Administração, agricultura, agroindústria, agropecuária, alimentos, aquicultura, biotecnologia, estradas, florestas, meio ambiente, pesca, processamento de pescado, química e zootecnia.
Graduação
Agronomia, cafeicultura, ciência e tecnologia de alimentos, saneamento ambiental e engenharias de aquicultura, de pesca, de produção, sanitária e ambiental.
Pós-graduação
Mestrado profissional: agroecologia e tecnologias sustentáveis. Mestrado: agricultura sustentável, agroecologia, conectividade e tecnologias da informação, educação ambiental e sustentabilidade e gestão ambiental, empresarial e estratégica de negócios.
UFES
Graduação
Medicina veterinária, nutrição, zootecnia, agronomia, ciências biológicas, engenharia de produção, administração, ciências biológicas, química, agronomia, ciências biológicas, tecnologia em manutenção industrial e engenharias de alimentos, industrial madeireira, florestal, química e ambiental.
Mestrado e doutorado
Mestrado: ciência e tecnologia de alimentos, ciências florestais, ciências veterinárias, genética e melhoramentos, produção vegetal, agroquímica, biologia vegetal, biologia animal, biotecnologia, engenharia ambiental, engenharia de desenvolvimento sustentável, gestão e regulação de recursos hídricos em rede, agricultura tropical, biodiversidade tropical e energia. Doutorado: ciências florestais, genética e melhoramentos, produção vegetal, biologia vegetal, biologia animal, biotecnologia e engenharia ambiental.