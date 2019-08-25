FINANÇAS PESSOAIS

Jovens são barrados ao buscar empréstimo

Falta de histórico provoca nota baixa no Cadastro Positivo

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 18:08 - Atualizado há 6 anos

O empresáio Pedro Henrique Rocha quer crédito atrativo para abrir uma terceira loja Crédito: Fernando Madeira

Uma medida que tem sido comemorada e que deve reduzir os juros de empréstimos e financiamentos pode não ser tão boa para os jovens consumidores. O Cadastro Positivo compulsório, no qual todas as pessoas são incluídas, avalia de forma negativa os consumidores com idades que variam de 18 a 24 anos.

Isso pode acontecer porque o Cadastro Positivo vai separar os consumidores por notas (scores) diferentes. E a nota de cada um será composta de acordo com dados como idade, emprego, renda, histórico financeiro e até o CEP do local onde a pessoa mora.

“Dos 18 aos 24 anos as pessoas ainda estão iniciando a atividade econômica. Elas não têm muito histórico de crédito, o que faz o score ficar mais baixo”, explicou o presidente da Boa Vista, Dirceu Gardel. “Para que o jovem possa melhorar a nota dele, e ter benefícios com isso, deve repassar outras informações – mostre as contas que ele tem pago no prazo certo, indique a renda que tem... Assim, o score dele vai subir”, completou Dirceu.

A Boa Vista é uma das empresas que fará a gestão das informações. Assim como ela, outros bureaus de crédito vão oferecer o serviço. SPC, Serasa e Quod são outros exemplos. De maneira geral, as informações sobre os consumidores vão ser repassadas para essas empresas por bancos, empresas de plano de saúde, energia, internet e outras. De posse dessas informações, os bureaus de crédito vão repassar as informações quando o consumidor for fazer uma compra parcelada, um empréstimo, um financiamento e outras compras.

“De posse dessas informações, acreditamos que as empresas irão oferecer melhores condições – juros menores, mais crédito, maior número de parcelas – para os clientes que tiverem um bom histórico de pagamentos, que tiverem um bom score”, acrescentou o presidente da Boa Vista.

Gustavo Oliveira, diretor Comercial Técnico da Quod, acredita que os descontos nos juros para os bons pagadores pode chegar a 30%. “Cada país tem a sua realidade e, pelo que temos visto, os juros têm reduzido de 20% a 30%. Acreditamos que mais pessoas, que hoje não são vistas pelo sistema bancário, vão passar a ter um cadastro e ter mais acesso ao crédito, o que pode fazer com que o valor caia”, opinou.

Atualmente, cada bureau de crédito tem cerca de 15 a 20 milhões de clientes cadastrados. Nos próximos meses, o número pode chegar a 140 milhões de consumidores cadastrados.

Investimento

Quem está negociando um empréstimo com bancos para fazer um investimento é o empresário Pedro Henrique Rocha, 27. Proprietário de uma empresa do ramo alimentício, Pedro está em busca de taxas atrativas para abrir uma terceira loja na Grande Vitória.

“Minha primeira loja foi inaugurada há cerca de 1 ano, mas como comecei a trabalhar muito cedo consegui fazer uma boa poupança e pegar um empréstimo sem muita dificuldade. Agora, com o Cadastro Positivo acho que vai ficar ainda mais fácil, já que vai beneficiar as pessoas que são boas pagadoras”, comentou o empreendedor.

VEJA COMO FUNCIONA

Quais são as notas?

Até 300 pontos: Alto risco de inadimplência.

Entre 300 e 700 pontos: Risco médio de inadimplência.

Acima de 700 pontos: Baixo risco de inadimplência.

Onde consultar a nota?

Para saber qual a nota do consumidor é preciso se cadastrar nos sites dos bureaus de crédito que vão oferecer o serviço: SPC, Serasa, Boa Vista e Quod. Para fazer o cadastro é preciso informar o número do CPF do consumidor.

O que é levado em conta para criar o score?

Idade: Estudos apontam que o pico de ganhos de uma pessoa vai dos 40 aos 55 anos. Com isso, pessoas muito abaixo, ou acima dessa faixa tendem a ter uma nota mais baixa na composição do score.

CEP: A composição do score é um dado estatístico. Assim, se muitas pessoas que moram num determinado CEP não pagarem as contas em dia, a nota dos vizinhos irá cair, mesmo que eles sejam bons pagadores.

Profissão/Capacidade de renda: A profissão, assim como a capacidade de renda, influenciam na nota dos consumidores. Elas variam de acordo com determinados grupos profissionais e de renda.

Histórico financeiro: O passado de compras parceladas também vai ajudar a compor a nota dos consumidores. Assim como as contas parceladas, também entrarão no histórico os financiamentos e o pagamentos de contas de água, luz, internet, etc.

Como aumentar a nota?

As informações a serem repassadas são o segredo para aumentar o score. Jovens e idosos, por exemplo, podem aumentar seu score repassando informações adicionais, como o salário para os bureaus de crédito.

O bom pagador há muitos anos pode aumentar sua avaliação pedindo para os bancos e demais instituições enviarem dados mais antigos. O padrão é que sejam enviados os registros dos últimos 12 meses, mas o consumidor pode pedir para serem contabilizadas informações dos últimos 15 anos.

Quem no passado não conseguiu manter as contas em dia, pode pedir para que sejam repassadas apenas as informações mais recentes, ou pedir para ser excluído do cadastro.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta