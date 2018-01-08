Jornalista da BBC se demite por discriminação salarial

A jornalista Carrie Gracie Crédito: (Foto: Reprodução / Twitter)

A jornalista da BBC Carrie Gracie anunciou nesta segunda-feira sua demissão como correspondente na China em função da discriminação salarial entre homens e mulheres na rede que reúne meios de comunicação públicos britânicos.

Gracie falou da crise de confiança que a BBC vive desde que a rede se viu obrigada, no ano passado, a revelar os salários de seus funcionários mais bem remunerados.

"Os dados mostraram uma indefensável brecha salarial entre homens e mulheres que fazem o mesmo trabalho", escreveu Gracie em um artigo em que anuncia sua demissão.

Gracie abandonará o posto de correspondente na China e voltará para Londres.

A jornalista destacou que cerca de 200 funcionárias da BBC apresentaram queixas sobre seus salários.

Segundo os dados difundidos em julho passado, dois terços dos funcionários que ganham mais de £150 mil por ano (US$ 203 mil) eram homens.