Itaú lucra R$ 25,7 bilhões em 2018, alta de 3,4% em um ano

O caso aconteceu em Volta Redonda Crédito: Divulgação

O lucro líquido do Itaú Unibanco somou R$ 25,7 bilhões em 2018, alta de 3,43% na comparação com 2017. No quarto trimestre, o resultado do banco foi de R$ 6,48 bilhões.

Em termos percentuais, foi a alta mais modesta entre os pares privados: o Bradesco lucrou 13% mais no ano passado, e o Santander, 24,6%. O Banco do Brasil divulga resultados na próxima semana.

A receita total do Itaú, medida pelo produto bancário, somou R$ 111,8 bilhões no ano passado, alta de 2,3% na comparação com 2017. Considerando apenas a receita com crédito, o faturamento foi de R$ 63,6 bilhões.

O banco destaca ainda o crescimento nas receitas com prestação de serviços, as tarifas, que cresceram 6,3%, para R$ 35,1 bilhões. O avanço percentual é superior à inflação do ano passado.

"O principal destaque positivo foi o crescimento de 6,5% da receita de prestação de serviços principalmente em função das receitas de banco de investimento, de administração de fundos e de cartões de crédito", escreveu o Itaú em relatório.

A carteira de crédito do Itaú, considerando apenas os dados de Brasil, fechou o ano em R$ 473,8 bilhões, crescimento de 4,2% em 12 meses.

O avanço foi puxado pelas concessões a pessoa física, especialmente na linha de cartão de crédito, e nos empréstimos a micro e pequenas empresas. A carteira de empréstimos a grandes empresas segue encolhendo, assim como ocorreu nos outros bancos privados.

A carteira de crédito total, incluindo outros países nos quais o Itaú opera, avançou 6,1%, a R$ 636,9 bilhões.