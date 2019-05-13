Itaú lança plataforma de pagamentos digitais chamada Iti

O Itaú Unibanco, maior banco privado do país, lançou nesta segunda-feira (13) o Iti, uma plataforma aberta de pagamentos digitais que funcionará mesmo para quem não é cliente.

Logomarca do Itaú Crédito: Divulgação

O serviço é gratuito dentro da plataforma, e saques e transferências estão isentos até o final do ano, afirma Livia Chanes, diretora do Itaú.

O Iti pode ser usado em transferências entre pessoas e pagamentos no varejo, por meio de um QR-Code (uma espécie de código de barra).

O lojista terá taxa de 1% por transação, que cairá instantaneamente em sua conta.

As maquininhas da Rede vão ter a opção de exibir o QR-Code para pagamento.

Atualmente, a compra a débito nas principais maquininhas tem taxa de 1,99%. A Rede cobra 3,49% em média para recebimento em dois dias.

Com o aquecimento da guerra das maquininhas, no final de abril, pela Rede, PagSeguro e Cielo passaram a oferecer pagamento instantâneo a seus clientes.