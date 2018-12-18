IPTU e IPVA: é melhor pagar os impostos à vista ou parcelar?

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Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Para facilitar a quitação das contas, alguns órgãos oferecem até mesmo o pagamento por meio de cartão de crédito, com a opção de parcelamento em até 12 vezes. Mas parcelar seria a melhor alternativa? Todo início de ano, o consumidor deve ficar atento ao prazo e descontos oferecidos para o pagamento do. Para facilitar a quitação das contas, alguns órgãos oferecem até mesmo o pagamento por meio de cartão de crédito, com a opção de parcelamento em até 12 vezes. Mas parcelar seria a melhor alternativa?

Ao Gazeta Online, o economista Antônio Marcus Machado afirma que a melhor opção é realizar o pagamento dos impostos em cota única. "Vale a pena, porque toda a economia é a soma de várias economias. As vezes, você diz: 'Ah, tem uma economia pequena, de R$ 50 a R$ 60', mas você economiza somando as pequenas economias, então sempre é vantagem", disse.

IPVA é que o carro já fica regularizado, o que impede que, ao decorrer do ano, o proprietário do veículo adquire novas dívidas, relacionadas ao imposto. "Se ele recebe esse desconto, ele pode cumprir uma outra responsabilidade financeira que tenha, ou, no mínimo, colocar em uma poupança. Ainda mais como hoje em dia, em uma economia como a nossa, a economia de tostão vale a pena". Ele ressaltou que o benefício do pagamento em cota única doé que o carro já fica regularizado, o que impede que, ao decorrer do ano, o proprietário do veículo adquire novas dívidas, relacionadas ao imposto. "Se ele recebe esse desconto, ele pode cumprir uma outra responsabilidade financeira que tenha, ou, no mínimo, colocar em uma poupança. Ainda mais como hoje em dia, em uma economia como a nossa, a economia de tostão vale a pena".

IPTU, é válido realizar o pagamento à vista. Já o consultor e educador financeiro Paulo Costa afirma que, dependendo do desconto fornecido no pagamento do, é válido realizar o pagamento à vista.

Eu percebo que tem prefeitura que dá até de 10% a 12% de desconto para pagar de cota única. Nenhum outro rendimento dá mais que isso

Paulo cita a importância de economizar para conseguir pagar o valor do total dos impostos. "Eu tenho até histórias de casos interessantes. Pessoas que pagavam parcelados mas, depois que fizeram um curso financeiro, perceberam que se juntar dinheiro durante o ano, nem que seja três reais por dia, cem reais por mês, na hora que vier o IPTU ou IPVA, ele tem o dinheiro pra pagar à vista", contou.

RENDIMENTO

O economista Laudeir Fauches explicou que se o desconto oferecido for acima do rendimento da poupança, por exemplo, que atualmente é de 4,55% ao ano, é válido realizar o pagamento por cota única.

"A gente tem sempre que comparar, saber se compensa ou não. Se ele está me dando 7%, 8%, por exemplo, vale a pena pagar logo a primeira cota à vista. Mas vale a pena desde que seja maior que o rendimento da aplicação", finalizou.

DESCONTOS NO IPTU 2019

Serra terá 10% de desconto. De acordo com a prefeitura, o cronograma de pagamento ainda foi definido. Ao pagar o IPTU em cota única, o morador do município daterá 10% de desconto. De acordo com a prefeitura, o cronograma de pagamento ainda foi definido.

Vitória, o imposto pode ser pago com 8% de desconto. A previsão é que o calendário com as datas de pagamento do tributo seja publicado ainda nesta semana, de acordo com a prefeitura. Em, o imposto pode ser pago com 8% de desconto. A previsão é que o calendário com as datas de pagamento do tributo seja publicado ainda nesta semana, de acordo com a prefeitura.

Cariacica, a Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) aguarda a atualização do índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo Especial (IPCA-E) para a divulgação dos valores, descontos e prazos do IPTU. Já em, a Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) aguarda a atualização do índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo Especial (IPCA-E) para a divulgação dos valores, descontos e prazos do IPTU.

Viana, a prefeitura oferece um desconto de até 20% no primeiro prazo, no dia 10 de abril. Já em maio, o contribuinte pode ter um desconto de 10%, e em junho, 5% de desconto. No município de, a prefeitura oferece um desconto de até 20% no primeiro prazo, no dia 10 de abril. Já em maio, o contribuinte pode ter um desconto de 10%, e em junho, 5% de desconto.

Vila Velha, a cota única terá desconto de 8%. A prefeitura do município ainda afirmou que o contribuinte pode pagar o IPTU em 6 vezes, mas não haverá desconto. Em, a cota única terá desconto de 8%. A prefeitura do município ainda afirmou que o contribuinte pode pagar o IPTU em 6 vezes, mas não haverá desconto.

PAGAMENTO DE IPVA COMEÇA EM MARÇO

O calendário para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 começa em março do ano que vem, sendo que as datas de vencimento variam de acordo com o final da placa.

O cronograma de vencimentos foi publicado em novembro deste ano, no

. Donos de caminhões, ônibus e micro-ônibus terão a cota única ou a primeira parcela do IPVA com vencimento a partir do dia 13 de março.

Já os proprietários de veículos leves (automóveis, caminhonetes, utilitários e motocicletas) vão começar a pagar a partir de abril. A cota única ou a primeira parcela terão vencimentos entre os dias 8 e 22 de abril, de acordo com a placa.

DESCONTO

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), os proprietários que efetuarem o pagamento em cota única até a data do primeiro vencimento terão 5% de desconto. Segundo a, os proprietários que efetuarem o pagamento em cota única até a data do primeiro vencimento terão 5% de desconto.

Os proprietários de veículos leves poderão parcelar o IPVA em quatro vezes. Já os proprietários de veículos pesados poderão dividir o IPVA em duas parcelas.

BOLETOS

site da Sefaz ou no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Assim como neste ano, os boletos não serão enviados para o endereço do contribuinte. O Documentos Únicos de Arrecadação (DUA) para pagamento do IPVA estará disponível a partir de janeiro de 2019 noou no