iPhones 17 e Air chegam nesta sexta (19) ao Brasil. Veja preços médios

Os preços oficiais começam em R$ 7.999 no iPhone 17 padrão com 256 GB e podem chegar a R$ 18.499 no iPhone 17 Pro Max com 2 TB, a versão mais completa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:51

iPhone 17 será lançado nesta sexta. Modelo de entrada parte dos R$7000 Crédito: Divulgação/Apple

A Apple começa a vender no Brasil nesta sexta-feira (19) os novos iPhone 17 e iPhone Air, modelo mais fino que tomou o lugar do Plus das gerações anteriores. É a primeira vez que o lançamento do produto no país ocorre de forma simultânea com os Estados Unidos. Anunciados no dia 9, os modelos receberam melhorias no desempenho, nas câmeras e no armazenamento, além de mudanças no design. Os preços oficiais começam em R$ 7.999 no iPhone 17 padrão com 256 GB e podem chegar a R$ 18.499 no iPhone 17 Pro Max com 2 TB, a versão mais completa.



Outras novidades do evento como os AirPods Pro 3 e a nova geração do Apple Watch chegam ao país em breve, sem data definida. Os celulares poderão ser comprados na loja oficial da marca e nas principais varejistas e plataformas de ecommerce. Veja abaixo quatro principais novidades de cada modelo.

iPHONE 17, A PARTIR DE R$ 7.999

- Tela recebeu a tecnologia ProMotion, com taxa de atualização de até 120 Hz que garante maior fluidez nas imagens, antes disponível apenas nos modelos Pro;

- Armazenamento padrão subiu de 128 GB para 256 GB;

- Bateria de até 30 horas de reprodução de vídeo, maior do que a do iPhone 16 Pro, de 27 horas;

- Resolução da câmera frontal subiu de 12 MP para 18 MP, com recurso Center Stage que permite girar a imagem com um toque

IPHONE AIR, A PARTIR DE R$ 10.499

- Modelo mais fino já produzido pela empresa, com 5,6 milímetros de espessura (cerca de duas moedas de R$ 0,50), 2,3 mm mais fino do que a versão padrão;

- Chip A19 Pro com desempenho próximo ao dos modelos mais caros sem prejudicar a bateria menor, de 27 horas;

- Reforço na resistência com estrutura de titânio e material resistente a arranhões na parte traseira;

- Câmera única de 48 MP posicionada no chamado platô, protuberância na parte traseira que abriga a maior parte dos componentes

IPHONE 17 PRO E PRO MAX, A PARTIR DE R$ 11.499

- Estrutura voltou a ser de alumínio e comporta uma microcâmara de vapor para melhorar a dissipação do calor do chip A19 Pro;

- Bateria de até 37 horas de reprodução de vídeo no Pro Max, ante 33 horas no iPhone 16 Pro;

- Três câmeras de 48 MP com zoom óptico de até 8x;

- CPU e GPU são, respectivamente, 20% e 50% mais potentes que as do 15 Pro. A Apple não oferece comparações numéricas com o 16

