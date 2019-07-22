Previsão

IPCA para 2022 passa de 3,75% para 3,65%, aponta Focus

Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,75% para ambos os casos

Os economistas do mercado financeiro alteraram para baixo a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços - em 2019 e 2022. O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira (22), pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA este ano passou de alta de 3,82% para elevação de 3,78%. Há um mês, estava em 3,82%. A projeção para o índice em 2020 permaneceu em 3,90%. Quatro semanas atrás, estava em 3,95%.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2021, que seguiu em 3,75%. No caso de 2022, a expectativa foi de 3,75% para 3,65%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,75% para ambos os casos.

A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,75% a 5,75%). Para 2020, a meta é de 4%, com margem de 1,5 ponto (de 2,50% a 5,50%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). Já a meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

As projeções mais recentes do BC, considerando o cenário de mercado, apontam para inflação de 3,60% em 2019, 3,90% em 2020 e 3,90% em 2021. Elas constaram no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado no fim de junho.

No Focus agora divulgado, entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2019 seguiu em 3,87%. Para 2020, a estimativa do Top 5 seguiu em 3,81%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,79% e 4,00%, nesta ordem.

No caso de 2021, a mediana do IPCA no Top 5 foi de 3,75% para 3,80%, ante 3,75% de um mês atrás. A projeção para 2022 no Top 5 passou de 3,75% para 3,80%, ante 3,75% de quatro semanas antes.

ÚLTIMOS 5 DIAS ÚTEIS

A projeção mediana para o IPCA de 2019 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis passou de 3,78% para 3,77%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 67 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 3,80%.

No caso de 2020, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis foi de 3,85% para 3,90%. Há um mês, estava 3,90%. A atualização no Focus foi feita por 64 instituições.

OUTROS MESES

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA em julho de 2019, de alta de 0,20% para 0,22%. Um mês antes, o porcentual projetado indicava inflação de 0,20%.

Para agosto, a projeção no Focus passou de alta de 0,11% para 0,12% e, para setembro, permaneceu em elevação de 0,25%. Há um mês, os porcentuais de alta eram de 0,12% e 0,25%, respectivamente.

No Focus divulgado nesta segunda-feira, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 3,71% para 3,68% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,56%.

PREÇOS ADMINISTRADOS

O Focus também indicou alteração na projeção para os preços administrados em 2019. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador este ano foi de alta de 5,00% para elevação de 4,94%. Para 2020, a mediana passou de alta de 4,46% para elevação de 4,43%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 5,20% para os preços administrados em 2019 e elevação de 4,40% em 2020.

As projeções atuais do BC para os preços administrados, no cenário de mercado, indicam elevações de 3,90% em 2019 e 4,60% em 2020.

IGP-M

O relatório do BC mostrou, ainda, que a mediana das projeções do IGP-M de 2019 passou de alta de 6,56% para elevação de 6,63%. Há um mês, estava em 6,12%. No caso de 2020, o IGP-M projetado foi de alta de 4,13% para elevação de 4,11%, ante 4,13% de quatro semanas antes.

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos produtos de atacado, em especial os agrícolas.

