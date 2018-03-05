Investimento em energia vai atrair novas empresas para o ES

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Uma nova linha de transmissão de energia que ligará São Mateus e Linhares vai atrair mais investimentos para o Norte do Espírito Santo. A previsão é de que as obras da rede sejam concluídas até agosto de 2020.

A expansão do serviço está dentro da carteira de projetos para esta anos da EDP Espírito Santo, que vai investir mais de R$ 400 milhões em ampliação, modernização da rede elétrica, combate às perdas e infraestrutura.

Entre os objetivos da empresa está o de atrair novos empreendimentos ao Estado, já que, com as melhorias, apresentará uma rede de fornecimento elétrico com menos picos ou falhas na distribuição energética.

O diretor da EDP Espírito Santo, João Brito, ressaltou que tanto São Mateus quanto linhares estão no alvo de várias empresas, principalmente por fazerem parte da área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). "Para suportar o crescimento da região, tornou-se necessário o investimento em transmissão", explicou.

De acordo com Brito, ao todo serão destinados R$ 116 milhões à construção e instalação de linhas de transmissão de energia elétrica entre municípios. Elas terão 113 quilômetros de extensão e 220 torres.

As obras, que já começaram, devem gerar cerca de 300 postos de trabalho direto no Estado. As vagas serão abertas e anunciadas conforme a demanda pelas empresas contratadas para realizar as obras.

DISTRIBUIÇÃO

Apesar da melhoria na transmissão, o maior montante investido, mais de R$ 300 milhões, será destinado à distribuição de energia. Segundo o planejamento da empresa, parte desse recurso irá para ampliação de quatro subestações capixabas, que vão ficar prontas até o final deste ano: Rio Quartel (em Linhares), Santa Maria (Santa Maria de Jetibá), Castelo e Ponto Belo.

O plano de obras da EDP também contempla a incrementação de 50 quilômetros de novas linhas de distribuição e melhoria em 49 quilômetros de linhas já existentes das redes de alta tensão.

Entre as linhas do Espírito Santo que receberão melhorias está a de Viana-Alto Lage (Cariacica), que passará por adequação. No litoral do Estado, cerca de 19 quilômetros da linha, que liga Guarapari a Jabaquara, em Anchieta, serão reconstruídos. Já na Região das Montanhas, a linha Itarana-Santa Maria do Jetibá será estendida em 8 quilômetros e, no Norte, a linha São Mateus 2, em São Mateus, terá mais 15,8 quilômetros de rede básica.