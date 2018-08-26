Investimento a partir de R$ 250 permite começar o próprio negócio

Aline Denardi vende churrasquinho Crédito: Marcelo Prest

Muita gente tem o sonho de empreender, mas nem sempre tem dinheiro para transformá-lo em realidade. Começar um negócio, porém, é possível investindo a partir de R$ 250. Há diversas opções de máquinas e equipamentos que podem ser o ponto de partida para se tornar um empresário de sucesso.

Com uma chapa para lanches (R$ 250), um extrator de suco industrial (R$ 299) ou um carrinho de churrasquinho (R$ 1.000), o negócio dos sonhos pode estar na praça do bairro ou, até mesmo, dentro de casa.

Para decidir em que apostar, o empreendedor deve focar sempre em uma área com que goste e tenha afinidade, explica a a analista de atendimento do Sebrae-ES, Renata Braga. A partir do momento que a pessoa gosta e se sente bem no segmento, a tendência de dar certo é grande. Mas o sucesso não depende só disso, é preciso fazer um bom planejamento, afirma ela.

PLANEJAMENTO

O empreendedor deve então começar a buscar o ponto onde vai ficar, conhecer concorrentes e avaliar qual é sua clientela.

Se ele é uma pessoa será ambulante, a primeira coisa é viabilizar a autorização junto da prefeitura. É importante começar com um equipamento básico e sentir o mercado, a aceitação do produto. Qualquer expansão deve ser feita por demanda. Se ele tem um carrinho de cachorro-quente, as pessoas pedem vários opcionais, e ele não tem espaço para armazenar, ou está vendendo 50 cachorros-quentes e pode vender 100, então ele pode investir em algo maior, orienta Renata.

É fundamental lembrar que, para trabalhar com alimentos, é preciso ter autorização da vigilância sanitária do município, além da autorização da prefeitura.

Ter um produto de qualidade, bem elaborado, e um bom atendimento, são dois requisitos fundamentais para o sucesso de um negócio, destaca o diretor da Idea Consultoria e consultor credenciado do Sebrae, João Luiz Borges de Araújo.

Tem que conhecer o mercado que vai atuar e o perfil do cliente: ir a campo, experimentar o serviço do concorrente, conversar com pessoas que conhece, com os clientes dos concorrentes, observar, ver preços.

FEIRÃO

Uma oportunidade para comprar máquinas é o Feirão do Empreendedor de Viana, que será realizado no próximo domingo (2), no bairro Vila Bethânia, com foco no ramo alimentício.

Segundo o prefeito do município, Gilson Daniel, a feita irá oferecer todos os caminhos para o cidadão se tornar dono do seu próprio negócio, com vendas de equipamentos, orientações e crédito especial.

"Estamos preparando as pessoas para empreender e ter renda. Na situação de hoje, a pessoa que ficou desempregada e está com as contas atrasadas precisa de oportunidades assim para iniciarem seu empreendimento. Um carrinho de churrasco, por exemplo, é algo acessível e já gera renda própria, afirma.

Isso aconteceu com Aline Denardi, 49, que após ser demitida levou para a rua uma chapa de churrasquinho há 21 anos e virou referência na Praia do Suá, Vitória. A rotina é dura: é ela que faz os espetos, os molhos, compra os pães. Mas o esforço vale a pena. Gosto do que eu faço e faço tudo com muito capricho. É isso que atrai os clientes, conta.

ALGUMAS OPÇÕES

Extrator de suco industrial

Extrator de suco em inox, para frutas como laranja e limão. Da Metivisa/Sibéria Equipamentos.

Valor: R$ 299.

Chapa para lanche

Chapa profissional para lanche. Da Metivisa/Sibéria Equipamentos.

Valor: R$ 250.

Churrasqueira para carrinho

Churrasqueira dobrável para espetinhos. Ideal para carrinho de churrasco, com bojo em chapa de aço. Da Brascomaq.

Valor: R$ 349,90.

Tacho fritador

Equipamento a gás para fritar pastel, churros ou salgados. Da Ital Inox/Acimaq.

Valor: R$ 599.

Máquina pipoqueira

Máquina pipoqueira em inox com portas e vitrines em vidro temperado. Da Braesi/Acimaq.

Valor: R$ 2.490.

Máquina de crepe

Máquina a gás para produção de crepes. Da Acimaq.

Valor: R$ 660.

Misturela para doces

Ideal para brigadeiro, doces de colher e creme de fubá. Vem com raspadores em silicone, temporizador digital e controle de velocidade. Da Progás/Acimaq.

Valor: R$ 1.480.

Carrinho de churrasquinho

Carrinho para assar espetinhos, com churrasqueira. Da Brascomaq.

Valor: R$ 1.000.

Carrinho de cachorro-quente

Em inox e com rodas de pneu, o carrinho vem com guarda-sol. Da Armon/Acimaq.

Valor: R$ 1.681,45.

Carrinho de água de coco

Bancada em inox com área térmica para gelo e bebidas. Acompanha furador de coco, adesivo e guarda-sol. Da Armon/Acimaq.

Valor: R$ 1.987,78.

Carrinho combinado

Para cachorro-quente, lanche e churrasco, com mesa inox, pneus, chaminé e guarda-sol. Da Armon/Acimaq.

Valor: R$ 2.645,24.

Carrinho de churros

Com duas doceiras, mesa inox Para cachorro-quente, lanche e churrasco, com mesa inox, pneus, chaminé

e guarda-sol. Da Armon/Acimaq.

Valor: R$ 2.645,24.

Carrinho de pipoca

Com mesa em inox, rodas de pneu, guarda-sol e panela pipoqueira. Da Armon/Acimaq.