Fase de testes

INSS estuda ampliar atendimento presencial e adota projeto-piloto

O projeto começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro, e tem duração de 90 dias. Participam dos testes 19 postos em todo o país

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:14

SÃO PAULO - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) instituiu um projeto-piloto de ampliação do atendimento presencial nas agências da Previdência Social de todo o país.

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28), o órgão vai permitir que segurados consigam ser atendidos para a realização de alguns serviços específicos sem precisar de agendamento prévio no aplicativo ou site Meu INSS ou na Central Telefônica 135.

O projeto começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro, e tem duração de 90 dias. Participam dos testes 19 postos em todo o país. Em São Paulo, duas agências farão parte da iniciativa nas cidades de Mauá (Grande SP) e Bastos, interior do estado.

Previdência Social, INSS Crédito: Divulgação/Governo federal

Dentre os atendimentos que não exigirão mais agendamento nas agências do projeto-piloto estão:

Emissão do Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais), outros extratos e documentos



Atendimento por decisão judicial



Emissão e atualização de senha do portal Gov.br



Marcação, remarcação, cancelamento e consulta de agendamentos



Análise de pedidos iniciais de aposentadoria e pensão, de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e de manutenção e atualização de benefícios (com autorização da gerência)



Solicitação de antecipação de benefícios em caso de calamidade (essa medida depende de publicação sobre a calamidade no município, estado ou país)



Pedidos mais complexos foram excluídos da portaria e do projeto, como Seguro Defeso para pescadores, pecúlio e processos com decisão judicial (mandado de segurança), entre outros.

Segundo portaria, projeto tem como objetivo modernizar e tornar mais eficiente o atendimento ao público, "permitindo, em determinadas unidades, maior autonomia na resolução de demandas sem a necessidade de agendamento ou de tramitação burocrática interna prolongada".

Os gerentes poderão ainda autorizar outros atendimentos, conforme o fluxo e a necessidade local. Eles poderão designar servidores para analisar requerimentos diretamente na unidade, desde que atendam aos critérios operacionais e legais estabelecidos.

Usuários com mais de 80 anos com processos atrasados e que sejam residentes em áreas remotas sem acesso digital poderão ser atendidos em qualquer agência do país, mesmo que não faça parte do projeto-piloto, segundo a portaria. Neste caso, eles têm preferência determinada por lei.

Durante o piloto, o INSS fará monitoramento do tempo médio de atendimento, do percentual de não comparecimento, do volume de requerimentos analisados e do índice de conformidade nas decisões tomadas de forma administrativa.

Haverá ainda pesquisa de satisfação com os usuários e servidores. Caso os resultados sejam positivos, a mudança no atendimento será permanente e deve ser feita em todas as agências do país.

As unidades do INSS que vão participar do projeto-piloto

Esperança/PB - João Pessoa/SR Nordeste



Vitória da Conquista/BA - Vitória da Conquista/SR Nordeste



Aracoiaba/CE - Fortaleza/SR Nordeste



Caiapônia/GO - Goiânia/SR Norte Centro-Oeste



Castanhal/PA - Belém/SR Norte Centro-Oeste



Cidade Ocidental/DF - Distrito Federal/SR Norte Centro-Oeste



Palmas/TO - Palmas/SR Norte Centro-Oeste



Mauá/SP - ABCD/SR Sudeste 1



Bastos/SP - Marília/SR Sudeste 1



São João da Boa Vista/SP - São João da Boa Vista/SR Sudeste 1



Sacramento/MG - Uberaba/SR Sudeste 2



Ouro Fino/MG - Poços de Caldas/SR Sudeste 2



Montes Claros/MG - Montes Claros/SR Sudeste 2



Valença/RJ - Volta Redonda/SR Sudeste 3



Belford Roxo/RJ - Duque de Caxias/SR Sudeste 3



Miracema/RJ - Campos dos Goytacazes/SR Sudeste 3



Maringá/PR - Maringá/SR Sul



Goioerê/PR - Maringá/SR Sul



Castro/PR - Ponta Grossa/SR Sul



MEU INSS OFERECE MAIS DE CEM SERVIÇOS ONLINE

O Meu INSS oferece mais de cem serviços online aos cidadãos, sem que precisem sair de casa. Desde julho de 2018, pedidos de benefícios do INSS, agendamento de perícia médica, acesso ao histórico de contribuições previdenciárias e extrato de pagamentos podem ser acessados pela internet, computador ou celular.

As medidas foram ampliadas na pandemia. Com as agências fechadas por seis meses, o portal Meu INSS foi o principal acesso de beneficiários e segurados ao instituto.

O Meu INSS está na plataforma de governo Gov.br. Para fazer o cadastro é preciso informar CPF, nome completo e data de nascimento e responder a algumas perguntas sobre seu histórico de contribuições.

Após o login, a maioria dos serviços pode ser feita a distância, exceto os que dependem de avaliação médico-pericial, avaliação social e apresentação de defesa por escrito para casos de irregularidades, que são serviços agendados, pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

A plataforma permite ainda a emissão de extratos e relatórios e o acompanhamento do pedido realizado. Também é possível fazer simulação da aposentadoria e saber quanto tempo falta para pedir o benefício previdenciário.

COMO AGENDAR O PEDIDO DE BENEFÍCIO NO INSS?

Quando o atendimento presencial deixa de ser feito, o principal serviço a ser interrompido é a perícia médica. No entanto, por se tratar de feriado nacional, a agenda dos peritos já estava organizada para essa pausa, sem que haja prejuízo aos segurados.

No entanto, para obter informações sobre agendamento e fazer solicitações de benefícios e serviços, é possível utilizar o Meu INSS.

SAIBA PEDIR A APOSENTADORIA PELO MEU INSS:

Acesse o app ou site Meu INSS

Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar)



Clique no botão "Novo Pedido"



Digite a opção que você busca; ao inserir "aposentadoria", por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias



Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados



Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções



Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar e-mail e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta