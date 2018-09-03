INSS deposita 50% do 13º a aposentado que ganha acima do salário mínimo

Começa nesta segunda-feira, o pagamento de 50% de adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Insituto Nacional do Seguro Socialque recebem acima do salário mínimo (mais de R$ 954). O calendário vai até o dia 10. Vale destacar que sobre a primeira parcela não incidem descontos. O Imposto de Renda, por exemplo, será recolhido somente sobre a última parte do abono de fim de ano (se for o caso).