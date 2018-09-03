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Adiantamento

INSS deposita 50% do 13º a aposentado que ganha acima do salário mínimo

Calendário de pagamento vai até dia 10. Não incidem descontos sobre a 1ª parcela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 14:18

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 14:18

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online
Começa nesta segunda-feira, o pagamento de 50% de adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Insituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do salário mínimo (mais de R$ 954). O calendário vai até o dia 10. Vale destacar que sobre a primeira parcela não incidem descontos. O Imposto de Renda, por exemplo, será recolhido somente sobre a última parte do abono de fim de ano (se for o caso).
Os segurados que recebem auxílio-doença também fazem jus à antecipação, mas precisam ficar atentos ao valor. O montante pago é proporcionalmente ao número de meses de afastamento, já que o benefício é temporário.
Não têm direito ao abono os titulares de benefícios assistenciais, como o BPC/Loas, que é pago a idosos carentes a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência. Estes segurados correspondem 4,5 milhões de pessoas.
O adiantamento da primeira parcela do 13º é concedido aos beneficiários do INSS desde 2006. A segunda parcela é liberada junto com os benefícios referentes a novembro.
CONFIRA O CALENDÁRIO
A data do pagamento é feita com base no número final do benefício, sem considerar o dígito após o traço.
Para quem ganha mais de um salário mínimo
Finais de benefício 1 e 6 - 03/09/18
Finais de benefício 2 e 7 - 04/09/18
Finais de benefício 3 e 8 - 05/09/18
Finais de benefício 4 e 9 - 06/09/18
Finais de benefício 5 e 0 - 10/09/18

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