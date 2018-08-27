INSS corta benefícios de 532 mil segurados

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

INSS foram chamados a fazer a prova de vida até fevereiro deste ano, nos bancos onde recebem mensalmente, sob pena de terem os pagamentos suspensos. Desse total, segundo o instituto, considerando os dados da folha de julho (paga em julho/agosto), 532.588 convocados no país não compareceram à rede bancária para atualizar seus dados cadastrais. Em todo o Brasil, 34,7 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de outros benefícios doforam chamados a fazer a prova de vida até fevereiro deste ano, nos bancos onde recebem mensalmente, sob pena de terem os pagamentos suspensos. Desse total, segundo o instituto, considerando os dados da folha de julho (paga em julho/agosto), 532.588 convocados no país não compareceram à rede bancária para atualizar seus dados cadastrais.

De acordo com o INSS, no total, 98,5% dos segurados foram recadastrados pela rede bancária pagadora de seus benefício até julho. Isso porque, embora o prazo tenha se encerrado em fevereiro, os segurados que tiveram o benefício suspenso por não comparecimento ao banco puderam se recadastrar depois disso, para restabelecer o pagamento.

Se depois de um tempo o segurado não comparecer, o pagamento que já havia sido suspenso é cancelado.

A SITUAÇÃO NA REGIÃO SUDESTE

No Espírito Santo, dos 629.497 segurados que deveriam se recadastrar, apenas 1,32% não o fizeram (8.292 beneficiários).

No Rio de Janeiro, dos 2.967.966 segurados que precisavam se recadastrar, apenas 50.281 não o fizeram, ou seja, 1,69% dos convocados.

No caso de São Paulo, o INSS esperava que 7.763.072 benefíciários se apresentassem aos bancos onde recebem os pagamentos mensais para fazerem a prova de vida. Somente 115.914 deixaram de comparecer, o equivalente a 1,49% do total.

Em Minas Gerais, 3.971.944 pessoas deveriam atualizar seu dados cadastrais nas agências bancárias, mas 70.992 não responderam à convocação (1,79% do total esperado).

COMO É FEITA A PROVA DE VIDA

Cada banco pode adotar o procedimento que julgar mais adequado. Há instituições financeiras que utilizam como parâmetro de convocação a data do aniversário do segurado. Outras levam em conta o mês de concessão do benefício. Há ainda aquelas que convocam o beneficiário um mês antes do vencimento da última prova de vida realizada. O uso de biometria é facultativo.

É importante destacar que essa atualização cadastral nos bancos deve ser feita anualmente por todos os segurados do INSS que recebem por meio de conta-corrente, poupança ou cartão magnético, inclusive os que têm benefícios assistenciais, como o BPC/Loas (idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência carentes).