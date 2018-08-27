Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • INSS começa a pagar 13º salário para mais de 500 mil aposentados no ES
Primeira parcela

INSS começa a pagar 13º salário para mais de 500 mil aposentados no ES

Pagamento começa a ser feito nesta segunda-feira (27) e tem até o dia 10 de setembro para cair na conta dos beneficiários; veja calendário

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 12:49
Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira (27) a primeira parcela do 13º salário para 548.887 mil beneficiários no Espírito Santo. O dinheiro será liberado de acordo com o número final do benefício (veja calendário abaixo).
Ao todo, serão pagos até o dia 10 de setembro R$ 371,2 milhões correspondentes a 50% do valor de cada benefício mensal dos capixabas, exceto para aqueles que começaram a receber a partir de janeiro de 2018, que vão obter um valor proporcionalmente calculado.
Por lei, tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.
Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social  BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia  RMV) não têm direito ao abono anual.
CALENDÁRIO
A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício, desconsiderando-se o dígito. O depósito do 13º salário é feito com o pagamento de agosto, na mesma conta em que o segurado recebe todos os meses.
Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 954)
Final do benefício 1: recebe em 27/8
Final do benefício 2: recebe em 28/8
Final do benefício 3: recebe em 29/8
Final do benefício 4: recebe em 30/8
Final do benefício 5: recebe em 31/8
Final do benefício 6: recebe em 3/9
Final do benefício 7: recebe em 4/9
Final do benefício 8: recebe em 5/9
Final do benefício 9: recebe em 6/9
Final do benefício 0: recebe em 10/9
Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 954)
Benefícios com finais 1 e 6: recebem em 3/9
Benefícios com finais 2 e 7: recebem em 4/9
Benefícios com finais 3 e 8: recebem em 5/9
Benefícios com finais 4 e 9: recebem em 6/9
Benefícios com finais 5 e 0: recebem em 10/9
No total, quase 30 milhões de beneficiários poderão sacar a primeira parcela do 13º em todo o país, o que deve injetar R$ 20,7 bilhões na economia.
Já a segunda parcela do abono será creditada na folha de novembro. É sobre a segunda parcela que pode incidir o Imposto de Renda. (Com informações do UOL)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados