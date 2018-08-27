INSS começa a pagar 13º salário para mais de 500 mil aposentados no ES

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira (27) a primeira parcela do 13º salário para 548.887 mil beneficiários no Espírito Santo. O dinheiro será liberado de acordo com o número final do benefício (veja calendário abaixo).

Ao todo, serão pagos até o dia 10 de setembro R$ 371,2 milhões correspondentes a 50% do valor de cada benefício mensal dos capixabas, exceto para aqueles que começaram a receber a partir de janeiro de 2018, que vão obter um valor proporcionalmente calculado.

Por lei, tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social  BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia  RMV) não têm direito ao abono anual.

CALENDÁRIO

A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício, desconsiderando-se o dígito. O depósito do 13º salário é feito com o pagamento de agosto, na mesma conta em que o segurado recebe todos os meses.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 954)

Final do benefício 1: recebe em 27/8

Final do benefício 2: recebe em 28/8

Final do benefício 3: recebe em 29/8

Final do benefício 4: recebe em 30/8

Final do benefício 5: recebe em 31/8

Final do benefício 6: recebe em 3/9

Final do benefício 7: recebe em 4/9

Final do benefício 8: recebe em 5/9

Final do benefício 9: recebe em 6/9

Final do benefício 0: recebe em 10/9

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 954)

Benefícios com finais 1 e 6: recebem em 3/9

Benefícios com finais 2 e 7: recebem em 4/9

Benefícios com finais 3 e 8: recebem em 5/9

Benefícios com finais 4 e 9: recebem em 6/9

Benefícios com finais 5 e 0: recebem em 10/9

No total, quase 30 milhões de beneficiários poderão sacar a primeira parcela do 13º em todo o país, o que deve injetar R$ 20,7 bilhões na economia.