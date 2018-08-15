INSS: 86% dos convocados para perícia tiveram o benefício suspenso

Beneficiários têm 60 dias para contatar o órgão antes do pagamento ser cancelado Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

Terminou na última segunda-feira, o prazo dado pelo INSS para que 178.933 titulares de auxílios-doença ou aposentadorias por invalidez agendassem uma nova perícia médica em uma operação pente-fino para avaliar a manutenção do benefício. Em todo o país, 153.702 pessoas, ou 86% dos convocados, tiveram o pagamento suspenso por não terem contatado o órgão, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). No Rio de Janeiro, dos 8.586 chamados para a reavaliação, 7.287 perderam o benefício, o que equivale a 84% do total.

Segundo o MDS, os beneficiários que não entraram em contato com o 135 para agendamento de perícia terão o benefício, de início, suspenso por 60 dias. Caso o convocado não marque a perícia ao longo deste período, o benefício será automaticamente cancelado.

Desde o início do pente-fino, em 2016, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelou 78,9% dos auxílios-doença e 29,3% das aposentadorias por invalidez para pessoas que passaram por perícias médicas nesses dois anos, informou o órgão ao G1 nesta segunda-feira. As revisões já geraram uma economia de R$ 10,3 bilhões com os auxílios-doença.

CORTES NO PROCESSO DE REVISÃO

No Rio de Janeiro, até agora, foram realizadas 76.175 perícias  39.626 de auxílios-doença e 36.549 de aposentados por invalidez. Entre os benefícios analisados, 28.786 auxílios-doença e 8.550 aposentadorias foram suspensos. O processo de revisão já gerou uma economia de R$ 1,2 bilhão nas revisões de auxílio-doença. Ao todo, 43.470 destes pagamentos e 88.754 de aposentadorias por invalidez serão revisados até o fim do ano no estado.