Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • INSS: 86% dos convocados para perícia tiveram o benefício suspenso
Pente-fino

INSS: 86% dos convocados para perícia tiveram o benefício suspenso

Beneficiários têm 60 dias para contatar o órgão antes do pagamento ser cancelado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 13:11

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 13:11

Beneficiários têm 60 dias para contatar o órgão antes do pagamento ser cancelado Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
Terminou na última segunda-feira, o prazo dado pelo INSS para que 178.933 titulares de auxílios-doença ou aposentadorias por invalidez agendassem uma nova perícia médica em uma operação pente-fino para avaliar a manutenção do benefício. Em todo o país, 153.702 pessoas, ou 86% dos convocados, tiveram o pagamento suspenso por não terem contatado o órgão, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). No Rio de Janeiro, dos 8.586 chamados para a reavaliação, 7.287 perderam o benefício, o que equivale a 84% do total.
Segundo o MDS, os beneficiários que não entraram em contato com o 135 para agendamento de perícia terão o benefício, de início, suspenso por 60 dias. Caso o convocado não marque a perícia ao longo deste período, o benefício será automaticamente cancelado.
Desde o início do pente-fino, em 2016, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelou 78,9% dos auxílios-doença e 29,3% das aposentadorias por invalidez para pessoas que passaram por perícias médicas nesses dois anos, informou o órgão ao G1 nesta segunda-feira. As revisões já geraram uma economia de R$ 10,3 bilhões com os auxílios-doença.
CORTES NO PROCESSO DE REVISÃO
No Rio de Janeiro, até agora, foram realizadas 76.175 perícias  39.626 de auxílios-doença e 36.549 de aposentados por invalidez. Entre os benefícios analisados, 28.786 auxílios-doença e 8.550 aposentadorias foram suspensos. O processo de revisão já gerou uma economia de R$ 1,2 bilhão nas revisões de auxílio-doença. Ao todo, 43.470 destes pagamentos e 88.754 de aposentadorias por invalidez serão revisados até o fim do ano no estado.
No Brasil, até 12 de agosto, foram realizadas 933.917 perícias, sendo 460.524 de auxílios-doença e 473.393 de aposentados por invalidez. Entre os benefícios analisados, 363.515 auxílios-doença e 138.790 aposentadorias foram cessadas. O processo de revisão já gerou uma economia de R$ 10,3 bilhões nas revisões de auxílio-doença. Ao todo, 552.998 auxílios-doença e 1.004.886 aposentadorias por invalidez serão revisadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados