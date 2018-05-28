Infraero diz que não falta combustível no Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória opera normalmente na tarde desta segunda-feira (28) Crédito: Vitor Jubini

sem reserva de combustível para abastecer aeronaves devido à greve dos caminhoneiros. O Aeroporto de Vitória está operando normalmente na tarde desta segunda-feira (28), segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Na última sexta-feira (25), o terminal chegou a ficarpara abastecer aeronaves devido à greve dos caminhoneiros.

De acordo com a Infraero, de 13 voos que estavam marcados para decolarem do Aeroporto de Vitória nesta segunda-feira (28), dois foram cancelados, ambos da Azul. Um era com destino a Confins, em Minas Gerais, e outro com destino a Campinas, em São Paulo.

Já em relação às 16 aeronaves que vão aterrissar na Capital, dois voos também da Azul foram cancelados: um de Confins, em Minas Gerais, e outro de Campinas, em São Paulo.

Procurada para explicar o motivo dos cancelamentos, a Azul informou que se trata do resultado de um plano de contingência programado pela aviação desde semana passada, quando a greve dos caminhoneiros foi tomando maiores proporções. Segundo a assessoria de imprensa da Azul, esses cancelamentos foram programados para evitar transtornos e os clientes foram acomodados em outros voos da empresa.

COMBUSTÍVEL

Na noite do último sábado (26), o Aeroporto de Vitória recebeu dois caminhões-tanque com querosene. O combustível chegou após uma operação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que permitiu a chegada da carga. O combustível foi usado para abastecer os aviões e restaurar a agenda de voos que saem do Espírito Santo.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os veículos foram escoltados do estado do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Participaram desta operação 20 policiais, quatro bombeiros, e foram empregados o uso de quatro viaturas e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O comboio chegou ao aeroporto de Vitória por volta das 23 horas deste sábado (26).

A Infraero informou que está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa. A Infraero ressaltou que os passageiros devem procurar as companhias aéreas para consultar a situação de seus voos.

FERIADO