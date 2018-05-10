Inflação volta a crescer na Grande Vitória e fica em 0,19% em abril

A inflação voltou a crescer na Grande Vitória. De acordo com levantamento do IBGE divulgado nesta quinta-feira (10), os preços ficaram 0,19% mais caros na Região Metropolitana, principalmente por conta das altas de produtos como repolho, mamão, cebola, leite e tomate. Veja gráfico abaixo

Compras em supermercado ficaram mais caras Crédito: Alexas_Fotos/Pixabay

No mês de março, o IBGE havia registrado uma queda de 0,28% nos preços da Grande Vitória. Com o aumento em abril, a inflação acumulada no ano está em 0,77%. Já na comparação dos últimos 12 meses, este índice chega a 2,1%.

Ainda assim, a inflação de abril na Grande Vitória ficou abaixo da média nacional, que registrou 0,22% no mês e acumulou 0,92% no ano.

Entre os produtos que ficaram mais caros na Grande Vitória, o repolho foi o que teve maior variação proporcional, com alta de 26,69%, com o quilograma vendido a R$ 2,49. Também ficaram com os preços mais salgados, o mamão (14,62%), vendido a R$ 2,49/kg; a cebola (14,01%), vendida a R$ 6,99/kg; o leite longa vida (8,59%), vendido a R$ 2,75/L; o tomate (5,79%), vendido a R$ 5,99/kg; e a batata-inglesa (5,17%), vendida a R$ 1,97/kg.

Por outro lado, a banana-prata está mais barata para os capixabas. O preço da fruta caiu 4,78%, assim como a laranja-lima, com queda de 4,70%. Alguns cortes de carne também estão mais em conta, principalmente o patinho (-4%) e o chã de dentro (-3,81%). A carne de frango em pedaços é outra opção que ficou mais barata, com queda de 3,13%.