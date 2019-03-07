Inflação para famílias com renda mais baixa fica em 0,49% em fevereiro Crédito: rawpixel/ Pixabay

Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que calcula a variação dos valores cobrados pela cesta de compras de famílias com renda de até 2,5 salários mínimos, registrou inflação de 0,49% em fevereiro, abaixo do 0,61% de janeiro. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV) , o indicador acumula taxas de 1,1% no ano e 4,81% nos últimos 12 meses. As informações são da Agência Brasil.

Apesar da queda em relação a fevereiro, o IPC-C1 teve taxa mais alta do que a registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), que calcula a inflação para todas

as faixas de renda e que, em fevereiro, registrou índices de 0,35% no mês e de 4,38% no acumulado de 12 meses.

De janeiro para fevereiro, o IPC-C1 teve aumento nas taxas de quatro das oito classes de despesa pesquisadas: habitação (de 0,19% em janeiro para 0,40% em fevereiro), saúde e cuidados pessoais (de -0,02% para 0,50%), alimentação (de 0,84% para 0,97%) e vestuário (de -0,56% para -0,04%).