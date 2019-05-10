Inflação desacelera, mas fecha abril no maior nível desde 2016

Mercado financeiro espera inflação de 4,4% para este ano. Para 2019, a projeção foi ajustada de 4,21% para 4,22% Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação oficial brasileira permaneceu em alta em abril, fechando o mês em 0,57%, informou nesta sexta (10) o

O índice é inferior aos 0,75% verificados em março, mas foi o maior para o mês desde 2016. Em abril, a inflação foi pressionada pelos preços de itens de saúde e cuidados pessoais e dos combustíveis.

No primeiro quadrimestre, a inflação soma 2,09%, também a maior variação desde 2016, quando a inflação acumulada ao fim do ano chegou a 6,29%.

Em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,94%, o maior índice desde janeiro de 2017. A meta estabelecida pelo governo é de 4,5% no ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.