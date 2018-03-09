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Inflação de Vitória recua em fevereiro e fica em 0,15%

Já a maior alta do mês foi registrada no setor de educação

Publicado em 09 de Março de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 14:52
A inflação oficial de Vitória em fevereiro foi de 0,15%, com 0,55 ponto percentual abaixo do 0,70% de janeiro, divulgou o IBGE nesta quinta-feira (8). Os dados são do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
O recuo geral também foi registrado em sete das nove áreas que compõe o levantamento, quando comparado com o mês anterior (veja gráfico no final da matéria). Já as maiores altas foram registradas nos setores de educação e comunicação.
Setor de educação registrou alta em fevereiro Crédito: Pixabay
Nos dois primeiros meses do ano, o setor de vestiário foi o que mais puxou a inflação para baixo. Enquanto em janeiro registrou -0,68%, em fevereiro o índice ficou em -1,35%. Alimentos e bebidas, que foram um dos vilões do mês de janeiro, apresentaram recuo no mês seguinte (-0,40% em fevereiro).
Já a maior alta de fevereiro foi registrada no setor de educação (3,68%). Em seguida, está o setor de transportes (com 0,61%).
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação atingiu 2,51%.
No país
A inflação do país medida pelo IPCA de fevereiro acelerou 0,32% na comparação com a alta de 0,29% registrada em janeiro, de acordo com os dados divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Apesar do avanço, o indicador registrou a menor taxa para o mês desde 2000 (0,13%).
Nos dois primeiros meses de 2018, o IPCA acumula alta de 0,61%, menor percentual para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. No acumulado de 12 meses, o indicador registra avanço de 2,84%, sendo o menor resultado desde 1999.
Em fevereiro, o grupo educação, com alta de 3,89% e impacto de 0,19 p.p., dominou o IPCA, sendo responsável por 59% dele. Em contrapartida, o grupo alimentação e bebidas apresentou queda de 0,33%, contribuindo para conter o índice, com seu impacto de -0,08 p.p.

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