Inflação de Vitória recua em fevereiro e fica em 0,15%

A inflação oficial de Vitória em fevereiro foi de 0,15%, com 0,55 ponto percentual abaixo do 0,70% de janeiro, divulgou o IBGE nesta quinta-feira (8). Os dados são do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O recuo geral também foi registrado em sete das nove áreas que compõe o levantamento, quando comparado com o mês anterior (veja gráfico no final da matéria). Já as maiores altas foram registradas nos setores de educação e comunicação.

Setor de educação registrou alta em fevereiro Crédito: Pixabay

Nos dois primeiros meses do ano, o setor de vestiário foi o que mais puxou a inflação para baixo. Enquanto em janeiro registrou -0,68%, em fevereiro o índice ficou em -1,35%. Alimentos e bebidas, que foram um dos vilões do mês de janeiro, apresentaram recuo no mês seguinte (-0,40% em fevereiro).

Já a maior alta de fevereiro foi registrada no setor de educação (3,68%). Em seguida, está o setor de transportes (com 0,61%).

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação atingiu 2,51%.

No país

A inflação do país medida pelo IPCA de fevereiro acelerou 0,32% na comparação com a alta de 0,29% registrada em janeiro, de acordo com os dados divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Apesar do avanço, o indicador registrou a menor taxa para o mês desde 2000 (0,13%).

Nos dois primeiros meses de 2018, o IPCA acumula alta de 0,61%, menor percentual para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. No acumulado de 12 meses, o indicador registra avanço de 2,84%, sendo o menor resultado desde 1999.