Indústrias pretendem vacinar trabalhadores contra Covid-19, diz CNI

Trabalhador em indústria: setor pretende vacinar funcionários Crédito: Pixabay

As indústrias brasileiras pretendem vacinar seus trabalhadores contra a Covid-19 . Nesta quarta-feira (16), o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, disse que a entidade busca negociar com o Ministério da Saúde a compra de imunizantes para apoiar as fábricas na vacinação dos trabalhadores.

Segundo informações do Estadão , a ideia do setor é imunizar sobretudo os mais jovens, que não terão prioridade no plano de vacinação divulgado pelo governo. Isso garantiria, por exemplo, que as indústrias possam funcionar em plena capacidade, sem profissionais afastados do trabalho presencial.

Esperamos negociar com Ministério da Saúde a compra de vacinas para vacinação dos trabalhadores dentro das indústrias. Já estamos discutindo com as empresas isso, afirmou Robson Andrade em coletiva de imprensa.

Andrade afirmou que essa compra seria feita através do Serviço Social da Indústria (Sesi), que inclusive já teria orçamento para a aquisição de uma quantidade importante de vacinas, a depender da disponibilidade do mercado.

"Na realidade, a maior preocupação que temos é com trabalhadores mais jovens, que talvez não tenham disponibilidade de vacina agora no primeiro trimestre. Nós estamos dispostos a negociar com o Ministério da Saúde a possibilidade, através do Sesi, de comprar vacinas para apoiar indústrias na vacinação dos seus trabalhadores."