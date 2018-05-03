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Segundo IBGE

Indústria recua 0,1% em março, mas avança 3,1% no primeiro trimestre

Frente a março de 2017, alta foi de 1,3%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 12:13

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 12:13

A produção deve crescer 4,28% em 2018 Crédito: Reprodução/Pixabay
A produção industrial brasileira recuou 0,1% em março frente a fevereiro, informou o IBGE nesta quinta-feira, após alta de 0,1% em fevereiro. A mediana da projeção do mercado financeiro era de alta de 0,5%, segundo sondagem da Bloomberg. No primeiro trimestre do ano, a indústria teve alta de 1,3%.
No primeiro trimestre, a produção avançou 3,1%.
De acordo com os dados mais recentes do Boletim Focus, documento do Banco Central que reúne as estimativas das principais instituições financeiras do país, a produção deve crescer 4,28% em 2018.
 

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