Indústria recua 0,1% em março, mas avança 3,1% no primeiro trimestre

A produção industrial brasileira recuou 0,1% em março frente a fevereiro, informou o IBGE nesta quinta-feira, após alta de 0,1% em fevereiro. A mediana da projeção do mercado financeiro era de alta de 0,5%, segundo sondagem da Bloomberg. No primeiro trimestre do ano, a indústria teve alta de 1,3%.
No primeiro trimestre, a produção avançou 3,1%.
De acordo com os dados mais recentes do Boletim Focus, documento do Banco Central que reúne as estimativas das principais instituições financeiras do país, a produção deve crescer 4,28% em 2018.