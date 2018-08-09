Indústria do ES tem maior queda do país no primeiro semestre

registrou a maior queda do país na produção física industrial acumulada no primeiro semestre. Com recuo de 5,5%, o Espírito Santo contrapôs a tendência positiva do país, que teve alta de 2,3% no mesmo período. No mês de junho, a indústria sofreu retração de 2,0% em relação a maio, enquanto 13 dos 15 Estados pesquisados tiveram resultado positivo. As informações foram divulgadas pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), na tarde desta quinta-feira (9).