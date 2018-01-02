"Boom" da indústria

Indústria da zona do euro fecha 2017 com crescimento em máxima recorde

Aumenta da demanda sugere que ritmo continuará alto

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 12:23 - Atualizado há 6 anos

Demanda aquecida promete manter ritmo de crescimento da zona do euro aquecido Crédito: Reprodução/Pixabay

O setor industrial da zona do euro terminou 2017 com um crescimento recode da atividade em mais de duas décadas, mostrou nesta terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), e o aumento da demanda sugere que o início do ano será forte.

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro atingiu 60,6 em dezembro, igualando a leitura preliminar e acima dos 60,1 de novembro. Esse foi o nível mais alto desde que a pesquisa começou em junho de 1997.

O subíndice de produção avançou para 62,2 de 61,0 em novembro, patamar mais elevado em mais de 17 anos e segundo nível mais alto na história da pesquisa.

"O boom da indústria da zona do euro ganhou mais força em dezembro, encerrando o melhor ano já registrado e abrindo espaço para um forte início de 2018", disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

Apesar de as fábricas terem elevado os preços de novo no mês passado, ainda que a um ritmo mais fraco do que em novembro, o subíndice de novas encomendas subiu para 61,5 de 61,4, nível que não era visto desde o início do século.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta