Home
>
Economia (BR)
>
Indústria da zona do euro fecha 2017 com crescimento em máxima recorde

Indústria da zona do euro fecha 2017 com crescimento em máxima recorde

Aumenta da demanda sugere que ritmo continuará alto

O Globo

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 12:23

 - Atualizado há 6 anos

Demanda aquecida promete manter ritmo de crescimento da zona do euro aquecido Crédito: Reprodução/Pixabay

O setor industrial da zona do euro terminou 2017 com um crescimento recode da atividade em mais de duas décadas, mostrou nesta terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), e o aumento da demanda sugere que o início do ano será forte.

Recomendado para você

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

A proposta é uma alternativa ao projeto enviado pelo governo Lula (PT) em 2024, que foi criticado pelos motoristas e parte das empresas

Projeto de lei define valor mínimo por corrida e previdência a motoristas de app

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro atingiu 60,6 em dezembro, igualando a leitura preliminar e acima dos 60,1 de novembro. Esse foi o nível mais alto desde que a pesquisa começou em junho de 1997.

O subíndice de produção avançou para 62,2 de 61,0 em novembro, patamar mais elevado em mais de 17 anos e segundo nível mais alto na história da pesquisa.

"O boom da indústria da zona do euro ganhou mais força em dezembro, encerrando o melhor ano já registrado e abrindo espaço para um forte início de 2018", disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

Apesar de as fábricas terem elevado os preços de novo no mês passado, ainda que a um ritmo mais fraco do que em novembro, o subíndice de novas encomendas subiu para 61,5 de 61,4, nível que não era visto desde o início do século.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

indústria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais