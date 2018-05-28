Indústria, comércio e agricultores do ES contabilizam prejuízo milionário

Com a paralisação dos caminhoneiros e a situação de desabastecimento se agravando em todo o país, empresários começam a contabilizar prejuízos já que insumos não chegam às indústrias, produtores rurais não conseguem escoar sua produção e o comércio já registra forte queda na movimentação.

Galinhas e ovos foram doados por produtores rurais no sábado em Vitória: medida para evitar desperdício Crédito: Ricardo Medeiros

No Espírito Santo, a retração no volume de vendas do comércio já chega a mais de 60%, segundo o presidente da Federação do Comércio do Estado, José Lino Sepulcri. As vendas caíram mais de 60% na última semana. Isso repercute para o empresário, para o empregado que vive de comissões e para o governo que deixa de arrecadar. É uma situação caótica, mas não podemos culpar os caminhoneiros. É uma situação irresponsável do governo federal, diz.

Como o comércio não vende, a indústria também já sente os reflexos da paralisação. Mais de 2/3 das indústrias do Espírito Santo estão totalmente ou majoritariamente paralisadas em sua linha de produção. Isso já passa de R$ 300 milhões de prejuízo. Não chega a matéria-prima, e as indústrias não conseguem escoar a produção, afirma o presidente da Federação das Indústrias (Findes), Léo de Castro.

Já o setor agropecuário tem registrado enorme prejuízo. A ração não tem chegado para galinhas e suínos, e a situação de fome dos animais já é dramática nas propriedades rurais. Já o leite, as folhosas, legumes, frutas e ovos começam a estragar, diz o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha. Está tendo sacrifício grande de animais e muito prejuízo no leite. Essa semana já devem faltar nos supermercados alguns produtos, afirma.