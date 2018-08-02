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Pesquisa mensal

Indústria brasileira registra crescimento de 13,1% em junho

Expansão é a maior da série histórica, que foi iniciada em 2002

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 12:35
Indústria automotiva Crédito: Reprodução/Pixabay
A indústria brasileira registrou alta de 13,1% em junho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.
Em maio, sob forte efeito da greve dos caminhoneiros, o setor havia registrou queda de 11%, segundo dado revisado e anunciado também nesta quinta-feira. O número divulgado nesta quinta é o primeiro termômetro do ritmo de recuperação da atividade nas fábricas após a paralisação.
Na quarta-feira, dados da Confederação Nacional da Indústria mostraram que o setor ainda não tinha se recuperado totalmente dos efeitos da greve. Segundo a entidade, o faturamento real da indústria aumentou 26,4% em junho na comparação com maio, mas a alta devia ser analisada com cautela: "Esse resultado excepcional é explicado pelo fim do represamento de embarques, destaca o relatório. Ao se comparar o faturamento acumulado no segundo trimestre com o do primeiro trimestre de 2018, registra-se queda de 2,7%, aponta ainda o documento.
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A alta de 13,1% recupera completamente as perdas do mês da greve. No mês, todas as categorias que compõem o indicador tiveram altas recordes na comparação com o mês anterior. Com isso, a indústria fechou o segundo trimestre com alta de 1,7% frente a igual período do ano anterior e terminou o semestre no terreno positivo: alta acumulada de 2,3%. Nos últimos 12 meses, a indústria registra crescimento de 3,2%. Ou seja, se o ano terminasse em junho, seria esse o desempenho do setor.
- A gente não só elimina a perda do mês passado, como volta a um patamar superior ao que estava em abril. Mais do que isso, estamos em um patamar muito próximo ao que estávamos em dezembro, quando a indústria estava em trajetória de crescimento - avalia André Macedo, gerente da coordenação de Indústria do IBGE, responsável pela pesquisa.

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