Indicação do relator da reforma desagrada a liderança do Centrão

Na medição de forças que sucedeu a disputa pela relatoria, membros doameaçam travar a pauta dos Estados. Isso incluiria não só a exclusão dos Estados e municípios da reforma da Previdência, mas também os repasses da, a securitização de dívidas e a divisão do dinheiro do pré-sal. O argumento é de que a "conta" é muito alta para aprovar uma pauta que não é do bloco.