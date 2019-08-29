'Incerteza sobre ambiente já preocupa investidor europeu', diz Doria

João Doria, governador de São Paulo Crédito: Agência Brasil | Arquivo

IncentivAuto são necessários recursos de mais de R$ 1 bilhão e ao menos 400 vagas de emprego."Há uma forte reação de investidores, não só de governo. Manifestaram grande preocupação sobre temas ambientais", afirmou Doria sobre conversas que teve com empresários e executivos nas viagens internacionais. O tucano está na Alemanha para participar de um anúncio de investimentos da Volkswagen nas fábricas paulistas. Para se capacitar a receber incentivos fiscais do programasão necessários recursos de mais de R$ 1 bilhão e ao menos 400 vagas de emprego."Há uma forte reação de investidores, não só de governo. Manifestaram grande preocupação sobre temas ambientais", afirmou Doria sobre conversas que teve com empresários e executivos nas viagens internacionais.

Segundo ele, foi preciso assegurar os empresários e executivos com quem vem falando de que o estado de São Paulo está comprometido com os acordos internacionais de proteção ambiental e não sofre com desmatamento. "Ao contrário, temos programas de reflorestamento."

Além de compromisso com as questões ambientais, "é preciso que o Brasil, como país, como nação manifeste claramente seu respeito pela opinião pública, seja europeia seja internacional" para evitar a perda de investimentos, disse Doria, em crítica velada ao governo do presidente

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O mandatário do país se envolveu em polêmicas recentes com líderes europeus sobre a política ambiental federal. "No caso de São Paulo nós temos esse nível de respeito e procuramos colocar claramente que, no nosso estado, não existe nenhum risco sanitário nem de desrespeito ambiental", disse o governador.