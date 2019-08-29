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Floresta amazônica

'Incerteza sobre ambiente já preocupa investidor europeu', diz Doria

O governador de São Paulo está na Alemanha para participar de um anúncio de investimentos nas indústrias automotivas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 17:46

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 17:46

João Doria, governador de São Paulo Crédito: Agência Brasil | Arquivo
A incerteza sobre o empenho do governo brasileiro na preservação da Amazônia está gerando grande preocupação nos investidores europeus, afirmou o governador do estado de São Paulo João Doria (PSDB), nesta quinta-feira (29).
O tucano está na Alemanha para participar de um anúncio de investimentos da Volkswagen nas fábricas paulistas. Para se capacitar a receber incentivos fiscais do programa IncentivAuto são necessários recursos de mais de R$ 1 bilhão e ao menos 400 vagas de emprego."Há uma forte reação de investidores, não só de governo. Manifestaram grande preocupação sobre temas ambientais", afirmou Doria sobre conversas que teve com empresários e executivos nas viagens internacionais.
Segundo ele, foi preciso assegurar os empresários e executivos com quem vem falando de que o estado de São Paulo está comprometido com os acordos internacionais de proteção ambiental e não sofre com desmatamento. "Ao contrário, temos programas de reflorestamento."
Além de compromisso com as questões ambientais, "é preciso que o Brasil, como país, como nação manifeste claramente seu respeito pela opinião pública, seja europeia seja internacional" para evitar a perda de investimentos, disse Doria, em crítica velada ao governo do presidente
Jair Bolsonaro (PSL)
.
O mandatário do país se envolveu em polêmicas recentes com líderes europeus sobre a política ambiental federal. "No caso de São Paulo nós temos esse nível de respeito e procuramos colocar claramente que, no nosso estado, não existe nenhum risco sanitário nem de desrespeito ambiental", disse o governador.
Doria já fez missões empresariais à Inglaterra e à China, e deve fazer no próximo mês uma viagem ao Japão, para anunciar mais investimentos no setor automotivo.

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