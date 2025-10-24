Home
Imposto de Renda: Receita abre nesta sexta (24) consulta a lote da malha fina

Imposto de Renda: Receita abre nesta sexta (24) consulta a lote da malha fina

Pagamento contempla contribuintes que regularizaram pendências ou enviaram sua declaração fora do prazo em 2025

GABRIELA CECCHIN

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:52

SÃO PAULO - A Receita Federal libera, às 10h desta sexta-feira (24), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de outubro. O pagamento contempla contribuintes que regularizaram pendências e saíram da malha fina ou enviaram sua declaração fora do prazo em 2025, além de restituições de anos anteriores que também estavam retidas.

Para saber se está neste lote, o contribuinte deve acessar o site do órgão. É preciso informar CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, em Meu Imposto de Renda, ou pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita).

Quase 250 mil contribuintes vão receber um valor total de R$ 603 millhões na restituição. O depósito será realizado ao longo do dia 31 de outubro, na conta ou no Pix informado pelo contribuinte ao declarar o IR.

Do total, R$ 349 milhões serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal, sendo:

  • 6.627 idosos a partir de 80 anos;
  • 36.714 contribuintes entre 60 e 79 anos;
  • 5.040 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave;
  • 10.871 cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • 158.775 contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

O restante do valor será para pagar restituições a 30.867 contribuintes que não têm prioridade legal.

COMO CONSULTAR SE MINHA RESTITUIÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL?

  • 1 - Acesse o site www.gov.br/receitafederal
  • 2 - Clique em "Meu Imposto de Renda"
  • 3 - Selecione "Consultar minha Restituição"
  • 4 - Informe CPF e data de nascimento e clique sobre a caixa "sou humano"

Para checar suas informações sobre a situação fiscal por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), é preciso ter senha do portal Gov.br nível prata ou ouro.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode enviar uma retificadora, corrigindo as informações que estiverem equivocadas. Com isso poderá sair da malha fina e receber a restituição, se for o caso.

A Receita também disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente informações sobre liberação das restituições do IR e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

COMO FUNCIONA O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO?

Quem cai na malha fina por inconsistências da declaração só consegue a restituição após enviar a declaração retificadora. Neste caso, o pagamento é feito nos lotes residuais, a partir de outubro.

Quando o fisco processa o IR e não encontra mais pendências, há o agendamento do pagamento dos valores a quem tem direito de restituir, conforme o total a receber, a data em que entregou a declaração do Imposto de Rena e a quantia disponibilizada pelo governo federal.

O QUE FAZER SE CAIR NA MALHA FINA?

Quem cai na malha fina precisa enviar uma declaração retificadora corrigindo o erro. O prazo para fazer isso sem que haja penalidades é de até cinco anos. No entanto, enquanto não entregar o IR sem pendências o contribuinte não recebe a restituição.

COMO ENVIAR A DECLARAÇÃO RETIFICADORA?

É possível alterar os dados durante cinco anos, desde que o documento não esteja sob fiscalização da Receita.

A retificação do IR pode ser feita no programa gerador do Imposto de Renda no computador, no aplicativo para celular ou tablet, ou no e-CAC.

A principal dica da Receita Federal para quem vai retificar é não se esquecer de usar o programa do ano da declaração que precisa ser corrigida. Caso faça a retificação pelo e-CAC ou no celular, é preciso selecionar o ano correto.

