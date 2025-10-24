Restituição

Imposto de Renda: Receita abre nesta sexta (24) consulta a lote da malha fina

Pagamento contempla contribuintes que regularizaram pendências ou enviaram sua declaração fora do prazo em 2025

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:52

SÃO PAULO - A Receita Federal libera, às 10h desta sexta-feira (24), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de outubro. O pagamento contempla contribuintes que regularizaram pendências e saíram da malha fina ou enviaram sua declaração fora do prazo em 2025, além de restituições de anos anteriores que também estavam retidas.

Para saber se está neste lote, o contribuinte deve acessar o site do órgão. É preciso informar CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, em Meu Imposto de Renda, ou pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita).

Quase 250 mil contribuintes vão receber um valor total de R$ 603 millhões na restituição. O depósito será realizado ao longo do dia 31 de outubro, na conta ou no Pix informado pelo contribuinte ao declarar o IR.

Do total, R$ 349 milhões serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal, sendo:

6.627 idosos a partir de 80 anos;

36.714 contribuintes entre 60 e 79 anos;



5.040 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave;



10.871 cuja maior fonte de renda seja o magistério;



158.775 contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.



O restante do valor será para pagar restituições a 30.867 contribuintes que não têm prioridade legal.

COMO CONSULTAR SE MINHA RESTITUIÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL?

1 - Acesse o site www.gov.br/receitafederal

2 - Clique em "Meu Imposto de Renda"



3 - Selecione "Consultar minha Restituição"



4 - Informe CPF e data de nascimento e clique sobre a caixa "sou humano"



Para checar suas informações sobre a situação fiscal por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), é preciso ter senha do portal Gov.br nível prata ou ouro.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode enviar uma retificadora, corrigindo as informações que estiverem equivocadas. Com isso poderá sair da malha fina e receber a restituição, se for o caso.

A Receita também disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente informações sobre liberação das restituições do IR e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

COMO FUNCIONA O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO?

Quem cai na malha fina por inconsistências da declaração só consegue a restituição após enviar a declaração retificadora. Neste caso, o pagamento é feito nos lotes residuais, a partir de outubro.

Quando o fisco processa o IR e não encontra mais pendências, há o agendamento do pagamento dos valores a quem tem direito de restituir, conforme o total a receber, a data em que entregou a declaração do Imposto de Rena e a quantia disponibilizada pelo governo federal.

O QUE FAZER SE CAIR NA MALHA FINA?

Quem cai na malha fina precisa enviar uma declaração retificadora corrigindo o erro. O prazo para fazer isso sem que haja penalidades é de até cinco anos. No entanto, enquanto não entregar o IR sem pendências o contribuinte não recebe a restituição.

COMO ENVIAR A DECLARAÇÃO RETIFICADORA?

É possível alterar os dados durante cinco anos, desde que o documento não esteja sob fiscalização da Receita.

A retificação do IR pode ser feita no programa gerador do Imposto de Renda no computador, no aplicativo para celular ou tablet, ou no e-CAC.

A principal dica da Receita Federal para quem vai retificar é não se esquecer de usar o programa do ano da declaração que precisa ser corrigida. Caso faça a retificação pelo e-CAC ou no celular, é preciso selecionar o ano correto.

