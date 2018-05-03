Imposto de Renda: mais de 542 mil declarações realizadas no ES

Leão do Imposto de Renda: acerto de contas Crédito: Divulgação

O número de declarações de Imposto de Renda (IR) no Espírito Santo aumentou cerca de 4% este ano em relação ao mesmo período de 2017, segundo dados da Receita Federal no Estado. Os dados finalizados indicam que foram enviadas 542.414 documentos ante uma expectativa de 500 mil declarações. No ano passado, foram enviadas ao Fisco 520.037 declarações.

De acordo com o Fisco, até as 23h59 do dia 30 de abril, último dia de entrega dos documentos, foram entregues 29.269.987 declarações, número acima da expectativa de 28,8 milhões neste ano. Desse total, 317.920 declarações foram enviadas por dispositivos móveis.

Quem não tem imposto a pagar terá R$ 165,74 descontados da sua restituição. Já aqueles que terão que pagar IR, a multa é de 1% ao mês, começando a contar a partir de maio. O valor máximo é de 20% do imposto devido.

ERROS

Quem cometeu algum erro na declaração de Imposto de Renda e só percebeu após enviá-la à Receita Federal, não precisa ficar apreensivo. Isso porque é possível corrigir o erro sem pagar multas.

O prazo limite para se retificar uma declaração é de até 5 anos contados do exercício que corresponde a declaração a ser corrigida. Porém, quanto antes fizer o acerto, melhor, já que o contribuinte ainda tem a possibilidade de receber a restituição este ano.

CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÕES

As restituições serão pagas a partir de 15 de junho. O último lote será depositado em dezembro. Confira o calendário:

1º lote, em 15 de junho de 2018

2º lote, em 16 de julho de 2018

3º lote, em 15 de agosto de 2018

4º lote, em 17 de setembro de 2018

5º lote, em 15 de outubro de 2018

6º lote, em 16 de novembro de 2018