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Instabilidade

Imposto de Renda 2018: site da Receita Federal está fora do ar

Consulta ao segundo lote de restituição pode ser feita por telefone

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 14:12
Site do imposto de renda está fora do ar Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Por causa do grande volume de consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 (ano-base 2017), na manhã desta segunda-feira, dia 9, o site da Receita Federal apresenta instabilidade. Contribuintes não estão conseguindo acessar as informações on-line, que foram liberadas às 9h.
A recomendação é que os interessados façam a consulta pelo Receitafone 146. Uma vez completada a ligação, basta escolher a opção 3. Em seguida, o contribuinte deve digitar 14, se quiser saber informações sobre o lote residual de 2014; 15, para a devolução referente a 2015; e assim por diante. Para consultar a restituição deste ano, é preciso digitar 18.
Antes de sacar os recursos, especialistas em finanças pessoais sugerem que as pessoas façam um planejamento para o melhor uso dos recursos. A prioridade para quem tem dívidas deve ser acertar essas contas. Só depois é possível decidir se aproveita o dinheiro extra para fazer uma reserva de emergência ou usa para consumir.

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