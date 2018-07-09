Imposto de Renda 2018: site da Receita Federal está fora do ar

Site do imposto de renda está fora do ar Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Por causa do grande volume de consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 (ano-base 2017), na manhã desta segunda-feira, dia 9, o site da Receita Federal apresenta instabilidade. Contribuintes não estão conseguindo acessar as informações on-line, que foram liberadas às 9h.

A recomendação é que os interessados façam a consulta pelo Receitafone 146. Uma vez completada a ligação, basta escolher a opção 3. Em seguida, o contribuinte deve digitar 14, se quiser saber informações sobre o lote residual de 2014; 15, para a devolução referente a 2015; e assim por diante. Para consultar a restituição deste ano, é preciso digitar 18.