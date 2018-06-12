IBGE reduz previsão de safra em 5,2% este ano

Safra produção agrícola Crédito: Reprodução

A safra agrícola de 2018 deve totalizar 228,1 milhões de toneladas, uma queda de 5,2% em relação à produção de 2017, o equivalente a 12,5 milhões de toneladas a menos. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de maio, divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é 1,9 milhão de toneladas menor que o estimado pelo levantamento de abril, um recuo de 0,8%. Em 2017, a safra somou 240,6 milhões de toneladas.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) também cortou nesta terça-feira sua estimativa para a segunda safra de milho do Brasil, em fase inicial de colheita, para 58,216 milhões de toneladas, ante 62,947 milhões na previsão anterior, em meio a impactos climáticos sobre a cultura.

A chamada safrinha deste ano foi prejudicada por um atraso no plantio e por uma estiagem entre abril e maio, durante o desenvolvimento das lavouras.