Huawei é antiética e não confiável, diz embaixador interino dos EUA no Brasil

DK - Temos grande confiança no governo brasileiro para implementar o leilão de 5G. Eles têm muita experiência. Estive com o ministro [Fabio] Faria, também com o presidente da Anatel, Leonardo Euler, e pessoas de alta capacidade. Temos confiança de que Brasil vai implementar o leilão de maneira muito boa, e está pensando no futuro. Durante o evento em Campinas, o ministro Fábio Faria disse que o Brasil tem tudo para ser exportador de soluções 5G, e eu acho que o 5G Open RAN é o caminho para o Brasil, porque tem uma arquitetura aberta, flexível, robusta, diversa e que vai usar vários fornecedores, não vai depender de só um vendedor e, especialmente, de vendedores não confiáveis.