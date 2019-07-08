Hotel finge ser Airbnb para atrair público jovem

Publicado em 8 de julho de 2019 às 19:46
Viralizou entre funcionários do Airbnb nas últimas semanas o vídeo de um hotel hondurenho que desistiu de ser um hotel nos moldes tradicionais depois que a plataforma de aluguel de espaços abalou a concorrência no mercado de hospedagem.
Como quem jogou a toalha, assim começa o vídeo: "Ok, Airbnb! Você andou brincando com a indústria hoteleira. Você tem mais de 500 milhões de hóspedes que deveriam ser nossos. Pior, mais da metade deles diz que prefere vocês. Agora é nossa vez! Hotel Honduras Maya apresenta 'Hotel Bnb'!"
O hotel resolver reformar alguns de seus quartos para se passar como um anunciante da plataforma. Mudou a decoração para que suas acomodações ficassem mais parecidas com residências, como as que são oferecidas no site. E, de fato, passou a anunciar suas unidades no Airbnb.
O vídeo mostra o estabelecimento fotografando funcionários, que no Airbnb aparecem como os donos dos quartos, chamados de "anfitriões" na linguagem do serviço de hospedagem.
A primeira reação dos hóspedes desavisados que chegam ao hotel é negativa, mas depois aparecem os resultados. O tom do anúncio publicitário é cômico.
"Nos primeiros três meses, recebemos 4.200 hóspedes nos nossos quartos de anfitriões e o número de reservas aumentou 32,5%, com uma avaliação média de 4,8 estrelas", afirma o narrador do vídeo.
Dentro do Airbnb, a ação foi vista com bom humor, segundo funcionários.
