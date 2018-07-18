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Queda nos preços

Hortaliças e frutas ficam mais baratas em Vitória em junho

Com a regularização da oferta após a greve dos caminhoneiros, produtos como alface, tomate e melancia ficaram mais baratos na Ceasa

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 20:14
Hortaliças nas prateleiras de supermercado Crédito: Rafael Monteiro de Barros
As principais hortaliças comercializadas no atacado ficaram mais baratas em junho na Grande Vitória, sobretudo em função da regularização da oferta após a paralisação dos caminhoneiros, que durou 10 dias em maio. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a alface e o tomate foram os produtos com maior queda de preço nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa).
Em junho, o alface foi vendido na Ceasa com o preço médio de R$ 1,58, uma queda de 36,30% ante a maio, quando a verdura era comercializada em média a R$ 2,49. Já o tomate caiu 34,6%, de R$ 2,17 para R$ 1,42. Outros destaques foram a cebola (-23,13%) e a batata inglesa (-1,85%). Entre as hortaliças mais vendidas, apenas a cenoura ficou mais cara em 7,5%.
Já entre as frutas mais comercializadas na Grande Vitória, a melancia teve a maior queda de preços, ficando 17,64% mais barata. A laranja teve redução de 4,83% no valor vendido. Ficaram levemente mais caros o mamão (4,73%), a maçã (3,39%) e a banana (0,36%).
Segundo a Conab, além do fim da greve ter possibilitado a chegada dos carregamentos às Ceasas, as quedas também se deram pela  retomada de safra de diversos alimentos em junho, já que no segundo semestre acontece a entrada de várias culturas nos principais mercados. 

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