Hortaliças e frutas ficam mais baratas em Vitória em junho

Hortaliças nas prateleiras de supermercado Crédito: Rafael Monteiro de Barros

As principais hortaliças comercializadas no atacado ficaram mais baratas em junho na Grande Vitória, sobretudo em função da regularização da oferta após a paralisação dos caminhoneiros, que durou 10 dias em maio. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a alface e o tomate foram os produtos com maior queda de preço nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa).

Em junho, o alface foi vendido na Ceasa com o preço médio de R$ 1,58, uma queda de 36,30% ante a maio, quando a verdura era comercializada em média a R$ 2,49. Já o tomate caiu 34,6%, de R$ 2,17 para R$ 1,42. Outros destaques foram a cebola (-23,13%) e a batata inglesa (-1,85%). Entre as hortaliças mais vendidas, apenas a cenoura ficou mais cara em 7,5%.

Já entre as frutas mais comercializadas na Grande Vitória, a melancia teve a maior queda de preços, ficando 17,64% mais barata. A laranja teve redução de 4,83% no valor vendido. Ficaram levemente mais caros o mamão (4,73%), a maçã (3,39%) e a banana (0,36%).