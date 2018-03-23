Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Homologação do novo Aeroporto de Vitória ainda não saiu, diz Anac
Espera

Homologação do novo Aeroporto de Vitória ainda não saiu, diz Anac

Questionada sobre o andamento desse processo, Agência Nacional da Aviação Civil não deu prazo para a entrega da documentação

Publicado em 22 de Março de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 21:45
Nova área do Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução
A apenas seis dias da data programada para a inauguração do Aeroporto de Vitória, a homologação da nova estrutura ainda não aconteceu e, por enquanto, não tem data prevista para ser concluída.
Questionada sobre o andamento desse processo, a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) observou que informações sobre a homologação do terminal só serão fornecidas ao término da produção do Relatório Final de Inspeção.
Ainda de acordo com o órgão, que é o responsável por dar o aval às operações do aeroporto, a homologação só é definitiva quando a portaria for publicada no Diário Oficial da União. Em consulta à nossa área técnica, foi constatado que o processo ainda não foi concluído, informou a Anac por meio de nota.
Técnicos da agência já fizeram visitas e vistorias na infraestrutura construída. Outro órgão que também avaliou o novo complexo aeroportuário foi o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). Segundo a Infraero, o Decea já realizou o voo de homologação dos procedimentos de pouso e decolagem na nova pista, com a liberação a ser publicada nos próximos dias.
De acordo com a Infraero, a previsão é de que as obras sejam concluídas e o novo aeroporto entre em operação até o final do primeiro trimestre. A inauguração está prevista para o dia 29, com a vinda do presidente Michel Temer e outras autoridades. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados