Homologação do novo Aeroporto de Vitória ainda não saiu, diz Anac

Nova área do Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução

A apenas seis dias da data programada para a inauguração do Aeroporto de Vitória, a homologação da nova estrutura ainda não aconteceu e, por enquanto, não tem data prevista para ser concluída.

Questionada sobre o andamento desse processo, a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) observou que informações sobre a homologação do terminal só serão fornecidas ao término da produção do Relatório Final de Inspeção.

Ainda de acordo com o órgão, que é o responsável por dar o aval às operações do aeroporto, a homologação só é definitiva quando a portaria for publicada no Diário Oficial da União. Em consulta à nossa área técnica, foi constatado que o processo ainda não foi concluído, informou a Anac por meio de nota.

Técnicos da agência já fizeram visitas e vistorias na infraestrutura construída. Outro órgão que também avaliou o novo complexo aeroportuário foi o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). Segundo a Infraero, o Decea já realizou o voo de homologação dos procedimentos de pouso e decolagem na nova pista, com a liberação a ser publicada nos próximos dias.