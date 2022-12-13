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Transição de governo

Haddad anuncia Bernard Appy como secretário especial para a reforma tributária

Futuro ministro da Fazenda afirma que reforma é prioridade de sua gestão e vai fortalecer novo arcabouço fiscal

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 19:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 19:38
BRASÍLIA, DF - Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que o economista Bernard Appy será secretário especial para a reforma tributária.
Ele é diretor do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal) e foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda na gestão anterior de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É um dos principais especialistas em tributação do país.
Bernard Appy
Economista Bernard Appy defende realização de reforma tributária mais ampla Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
"(Appy) Reuniu um conjunto muito grande de informações a respeito do sistema tributário e desenhou a proposta que tem servido ao Congresso Nacional de base para uma discussão ao país", disse Haddad ao anunciar a escolha.
O futuro ministro tem dito que a reforma tributária é uma prioridade da sua gestão e dará força para a proposta de novo arcabouço fiscal, que impeça o crescimento da dívida pública como proporção do PIB. A perspectiva de que o governo Lula 3 aumente os gastos de forma descontrolada e perca o controle da dívida tem levado turbulência ao mercado financeiro.

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Quem é Bernard Appy

Formação  
Economista formado pela USP.
Carreira 
Diretor do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal). Economista e ex-secretário-executivo e de Política Econômica do Ministério da Fazenda (2003-2009). Foi diretor de Estratégia e Planejamento da BM&F Bovespa (atual B3) e sócio-diretor da LCA Consultores.
Publicações 
Tem diversos textos publicados sobre impostos e é autor de uma das principais reformas tributárias em discussão hoje no país, a PEC 45 (que funde 5 impostos e cria no lugar o Imposto sobre Bens e Serviços e o imposto seletivo). O texto tramita na Câmara dos Deputados.

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