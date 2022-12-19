Haddad anuncia Anelize Almeida como procuradora-geral da Fazenda

Haddad também informou que Gustavo Caldas será o subprocurador-geral da Fazenda Nacional. "Estará a partir de 1º de janeiro (de 2023) nas mãos dessa dupla a condução do tema da maior importância para o equilíbrio fiscal do país", afirmou.

Anelize Almeida é procuradora da Fazenda desde 2006 Crédito: Divulgação/Ministério da Economia

O anúncio dos nomes foi feito no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), local escolhido para a transição de governo em Brasília

"Vamos nos reunir com a AGU (Advocacia-Geral da União) e com o Ministério da Justiça e vamos compor o time que vai ter uma atuação mais firme junto aos tribunais para diminuir risco fiscal das decisões judiciais", acrescentou.

Almeida é procuradora da Fazenda desde 2006. Mestre em Política Pública pela universidade de Oxford e pós-graduada em Administração Pública pela FGV (Fundação Getulio Vargas), atuou na subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República.

Ela também foi procuradora-chefe da Dívida Ativa na 1ª Região, chefe de gabinete da PGFN, e diretora de Gestão da Dívida Ativa da União — atual Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

"A Procuradoria é um órgão técnico no Ministério que tem garantido ao longo dos anos a segurança jurídica necessária para políticas públicas que são transversais, que vem dos ministérios setoriais e acabam necessariamente passando pela Fazenda", afirmou a futura procuradora-geral.

"Nós estamos preparados para dar essa segurança ao (futuro) ministro Haddad e ao presidente (eleito) Lula e, além de tudo, defender a Fazenda Nacional nos tribunais também é uma parte relevante do nosso trabalho, assim como modernizar e profissionalizar cada vez mais a cobrança da dívida ativa da União por meio da transação", continuou.

A PGFN é vinculada administrativamente ao Ministério da Fazenda e juridicamente à AGU. Atualmente, o órgão tem Ricardo Soriano de Alencar como procurador-geral.

A atual subprocuradora-geral da Fazenda Nacional havia sido designada pela AGU para ajudar na transição para o novo governo.

Almeida é a primeira mulher anunciada para a equipe de Haddad e a segunda assumir o posto mais alto da PGFN. Antes dela, Adriana Queiroz atuou como procuradora-geral da Fazenda de 2009 a 2015.

A futura procuradora-geral vê a indicação de uma mulher ao cargo como um "sucesso", um "arraso". "Fiquei feliz, estou radiante, acho que o ministro Haddad tem essa percepção de quanto mais a gente investir em diversidade e pluralidade, mais o Ministério e sociedade ganham com isso. Estou preparada para fazer uma representação feminina", disse.

Segundo o futuro ministro da Fazenda, a composição da equipe econômica do governo Lula deve ser concluída ainda nesta semana. "Ainda tem uma posição que estou ponderando, mas os demais já foram convidados e estou aguardando a confirmação da data para a realização do anúncio", disse.