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Candido Bracher

Há disposição do governo para aprovar reformas, diz presidente do Itaú

Ele citou a reforma da Previdência, que traria equilíbrio fiscal, e também a melhor governança com o projeto de independência do Banco Central

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 18:33

Publicado em 

23 abr 2019 às 18:33
O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher Crédito: Reprodução/Youtube
O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirmou que há trabalho e disposição por parte do governo federal em fazer reformas consideradas necessárias para melhorar a produtividade da economia brasileira.
"Há trabalho no governo, há direção e há uma disposição muito grande de atingir objetivos que levem o país a ter maior produtividade, maior competitividade", disse o executivo.
Ele citou a reforma da Previdência, que traria equilíbrio fiscal, e também a melhor governança com o projeto de independência do Banco Central.
Em uma fala breve, cerca de cinco minutos, em encerramento de um evento do banco, Bracher não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Tampouco deu detalhes sobre a magnitude da reforma e o prazo de aprovação.
O presidente do Itaú falou imediatamente após o secretário de privatizações do governo, Salim Mattar.
O banqueiro afirmou que Mattar trouxe "um banho de entusiasmo" à plateia ao apresentar o plano de desinvestimentos e que as mudanças trazem a possibilidade "de ter um país mais produtivo nos próximos anos e à altura da economia".

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