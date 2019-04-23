Há disposição do governo para aprovar reformas, diz presidente do Itaú

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher Crédito: Reprodução/Youtube

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirmou que há trabalho e disposição por parte do governo federal em fazer reformas consideradas necessárias para melhorar a produtividade da economia brasileira.

"Há trabalho no governo, há direção e há uma disposição muito grande de atingir objetivos que levem o país a ter maior produtividade, maior competitividade", disse o executivo.

Ele citou a reforma da Previdência, que traria equilíbrio fiscal, e também a melhor governança com o projeto de independência do Banco Central.

Em uma fala breve, cerca de cinco minutos, em encerramento de um evento do banco, Bracher não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Tampouco deu detalhes sobre a magnitude da reforma e o prazo de aprovação.

O presidente do Itaú falou imediatamente após o secretário de privatizações do governo, Salim Mattar.