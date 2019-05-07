Guedes pode comparecer à Comissão Especial já nesta quarta-feira

Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara Crédito: Dida Sampaio/Estadão

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode participar de uma audiência pública na Comissão Especial da reforma da Previdência já nesta quarta-feira, dia 8.

O relator da proposta no colegiado, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que a participaçãodo chefe da equipe econômica ainda é incerta, mas ele afirmou que alguém do governo participará do primeiro evento, que será nesta quarta-feira.

Os dois deputados se reuniram nesta tarde no gabinete do líder para tratar sobre a reforma. Eles falaram que se tratou de uma reunião institucional. "Foi um primeiro contato e foi produtivo", disse Vitor Hugo. Ele afirmou que o governo quer aprovar a Previdência o quanto antes, mas não quer fazer nada com atropelos.

O líder demonstrou preocupação sobre um acordo de procedimentos na Comissão Especial e afirmou que a "oposição ultrapassou um pouco os limites na CCJ". O deputado do PSL não quis falar sobre prazos e disse que o interesse do governo é que a votação aconteça na comissão quando se houver consenso sobre o texto.

A liderança fez um levantamento informal e identificou que há 36 deputados que poderiam votar a favor da reforma, mas com alguns ajustes. Moreira disse que ouvir o líder do governo é muito importante e que "desidratação é preocupação do Brasil inteiro". Moreira voltou a dizer que hoje a Previdência está quebrada. "Amanhã, vamos apresentar nosso plano de trabalho na reunião da Comissão Especial."

Moreira ressaltou que quer conversar com todos para concluir o relatório - governo, oposição e demais deputados. Ele admitiu que percebe que há indicação quase que unânime sobre a retirada do BPC e da aposentadoria rural do texto, mas que ainda não se decidiu sobre isso.